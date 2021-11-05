https://ria.ru/20211105/mezentsev-1757782485.html

Россия и Белоруссия станут примером для СНГ и ЕАЭС, заявил Мезенцев

Россия и Белоруссия станут примером для СНГ и ЕАЭС, заявил Мезенцев - РИА Новости, 05.11.2021

Россия и Белоруссия станут примером для СНГ и ЕАЭС, заявил Мезенцев

Интеграционная работа России и Белоруссии в формате Союзного государства является примером для стран СНГ и локомотивом для ЕАЭС, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T10:57

2021-11-05T10:57

2021-11-05T10:57

союзное государство

белоруссия

снг

дмитрий мезенцев

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Интеграционная работа России и Белоруссии в формате Союзного государства является примером для стран СНГ и локомотивом для ЕАЭС, заявил РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Это историческое решение для наших отношений. Для интеграционной работы в формате Союзного государства. Для того, чтобы Россия и Беларусь стали примером для многих стран СНГ. Чтобы наша интеграционная работа была локомотивом в рамках ЕАЭС", - сказал Мезенцев.Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ.

https://ria.ru/20211104/integratsiya-1757727811.html

белоруссия

россия

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белоруссия, снг, дмитрий мезенцев, евразийский экономический союз, россия