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Россия и Белоруссия станут примером для СНГ и ЕАЭС, заявил Мезенцев
Россия и Белоруссия станут примером для СНГ и ЕАЭС, заявил Мезенцев - РИА Новости, 05.11.2021
Россия и Белоруссия станут примером для СНГ и ЕАЭС, заявил Мезенцев
Интеграционная работа России и Белоруссии в формате Союзного государства является примером для стран СНГ и локомотивом для ЕАЭС, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T10:57
2021-11-05T10:57
союзное государство
белоруссия
снг
дмитрий мезенцев
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Интеграционная работа России и Белоруссии в формате Союзного государства является примером для стран СНГ и локомотивом для ЕАЭС, заявил РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Это историческое решение для наших отношений. Для интеграционной работы в формате Союзного государства. Для того, чтобы Россия и Беларусь стали примером для многих стран СНГ. Чтобы наша интеграционная работа была локомотивом в рамках ЕАЭС", - сказал Мезенцев.Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ.
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белоруссия, снг, дмитрий мезенцев, евразийский экономический союз, россия
10:57 05.11.2021
 
Россия и Белоруссия станут примером для СНГ и ЕАЭС, заявил Мезенцев

Мезенцев: интеграционная работа России и Белоруссии станет примером для СНГ и ЕАЭС

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев
Посол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Интеграционная работа России и Белоруссии в формате Союзного государства является примером для стран СНГ и локомотивом для ЕАЭС, заявил РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Это историческое решение для наших отношений. Для интеграционной работы в формате Союзного государства. Для того, чтобы Россия и Беларусь стали примером для многих стран СНГ. Чтобы наша интеграционная работа была локомотивом в рамках ЕАЭС", - сказал Мезенцев.
Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ.
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
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Союзное государствоБелоруссияСНГДмитрий МезенцевЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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