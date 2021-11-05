https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757783589.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 05.11.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший суточный темп прироста случаев COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:04
2021-11-05T11:04
2021-11-05T11:04
распространение коронавируса
общество
камчатский край
республика алтай
республика калмыкия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Наименьший суточный темп прироста случаев COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,15%, 2. Камчатский край - 0,22%, 3. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,25% ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757783240.html
камчатский край
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общество, камчатский край, республика алтай, республика калмыкия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Калмыкии — 0,15%