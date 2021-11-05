https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757783125.html

В России за сутки выявили 40 735 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 40 735 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.11.2021

В России за сутки выявили 40 735 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 40 735, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:02

2021-11-05T11:02

2021-11-05T11:25

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 40 735, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> — 40 735 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 793 (9,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Вчера показатель составил 40 217. За время эпидемии в стране зарегистрированы 8 714 595 заболевших. Темп прироста составил 0,47%.Умерли 1192 пациента. Накануне — 1195 — максимум за все время ведения статистики по заболеваемости коронавирусом SARS-CoV2. Общее количество летальных исходов достигло 244 447 человек.Из госпиталей выписали 28 605 человек. За весь период инфекцию перенесли более 7,5 миллионов жителей России.Вакцинацию первым компонентом провели более 60 миллионов раз, полным циклом — свыше 57,2 миллиона.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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