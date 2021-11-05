https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757773139.html

Минобороны создало резерв сил для помощи регионам в борьбе с COVID-19

Минобороны создало резерв сил для помощи регионам в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 05.11.2021

Минобороны создало резерв сил для помощи регионам в борьбе с COVID-19

Вооруженные силы России создали резерв сил и средств военно-медицинской службы для помощи пациентам с COVID-19 в регионах. Об этом сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T08:20

2021-11-05T08:20

2021-11-05T09:07

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы России создали резерв сил и средств военно-медицинской службы для помощи пациентам с COVID-19 в регионах. Об этом сообщило Минобороны."В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским", — говорится в релизе.В состав бригад вошли военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные специалисты."Кроме того, в лечебных учреждениях Минобороны развернуто более 2,8 тысячи койко-мест <...>, 50% ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданских пациентов", — отметили в ведомстве.Всего с начала пандемии в построенных силами министерства многофункциональных медицинских центрах в условиях стационара медпомощь оказали почти 10 тысячам человек, еще около тысячи больных находятся на лечении.

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757672697.html

https://ria.ru/20210705/koronavirus-1739946540.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии