https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757773139.html
Минобороны создало резерв сил для помощи регионам в борьбе с COVID-19
Минобороны создало резерв сил для помощи регионам в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 05.11.2021
Минобороны создало резерв сил для помощи регионам в борьбе с COVID-19
Вооруженные силы России создали резерв сил и средств военно-медицинской службы для помощи пациентам с COVID-19 в регионах. Об этом сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T08:20
2021-11-05T08:20
2021-11-05T09:07
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы России создали резерв сил и средств военно-медицинской службы для помощи пациентам с COVID-19 в регионах. Об этом сообщило Минобороны."В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским", — говорится в релизе.В состав бригад вошли военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные специалисты."Кроме того, в лечебных учреждениях Минобороны развернуто более 2,8 тысячи койко-мест <...>, 50% ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданских пациентов", — отметили в ведомстве.Всего с начала пандемии в построенных силами министерства многофункциональных медицинских центрах в условиях стационара медпомощь оказали почти 10 тысячам человек, еще около тысячи больных находятся на лечении.
https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757672697.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:20 05.11.2021 (обновлено: 09:07 05.11.2021)
Минобороны создало резерв сил для помощи регионам в борьбе с COVID-19
Минобороны создало резерв сил и средств для медпомощи регионам в борьбе с COVID-19
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Вооруженные силы России
создали резерв сил и средств военно-медицинской службы для помощи пациентам с COVID-19 в регионах. Об этом сообщило Минобороны.
"В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским", — говорится в релизе.
В состав бригад вошли военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные специалисты.
"Кроме того, в лечебных учреждениях Минобороны развернуто более 2,8 тысячи койко-мест <...>, 50% ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданских пациентов", — отметили в ведомстве.
Всего с начала пандемии в построенных силами министерства многофункциональных медицинских центрах в условиях стационара медпомощь оказали почти 10 тысячам человек, еще около тысячи больных находятся на лечении.