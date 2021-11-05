23:51 05.11.2021 (обновлено: 00:59 06.11.2021)
Россия потребовала от США компенсации за потерю доступа к дипсобственности
Посольство России потребовало от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Россия требует компенсации за простой изъятой в США дипломатической собственности, счет идет на сотни тысяч долларов, заявил советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев.
"Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли", - сказал дипломат в интервью RTVI.
Кошелев напомнил, что в общей сложности речь идет о шести конфискованных объектах. "Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов", - отметил он.
В последние годы посольство, по словам дипломата, 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой разрешить посещение объектов для их инвентаризации и осмотра. "Нам регулярно отказывают", - констатировал Кошелев.
Ответственность за поддержание зданий в нормальном состоянии несет посольство, и если случится авария и пострадает здание или соседние, претензии предъявят российской стороне, указал он.
Дипломат отметил, что, к примеру, конфискованный объект в штате Мэриленд нельзя будет использовать в случае возвращения без капитального ремонта и перестройки. "Даже если мы договоримся и нам вернут подобные объекты, это будет очень серьезная и очень большая проблема привести их в нормальное состояние", - сказал Кошелев.
При этом советник-посланник отметил, что перспектив разрешения ситуации с дипсобственностью пока нет, однако без этого нормализация отношений невозможна. "Наша позиция заключается в том, что любая нормализация отношений может происходить только при безусловном возврате России всей ее собственности", - подчеркнул он.
По его словам, вопрос дипсобственности для Москвы является самым острым раздражителем в отношениях, которые и так находятся на достаточно низком уровне, "характеризуются таким словами, как глубокий кризис".
По его словам, вопрос дипсобственности для Москвы является самым острым раздражителем в отношениях, которые и так находятся на достаточно низком уровне, "характеризуются таким словами, как глубокий кризис".
Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, Соединенные Штаты закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Кроме того, США провели несколько серий санкций против российских дипломатов. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков работников дипмиссий и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Кроме того, США провели несколько серий санкций против российских дипломатов. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков работников дипмиссий и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.