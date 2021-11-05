https://ria.ru/20211105/kalyannye-1757821224.html

В Москве в этом году приостановили работу 132 кальянных

В Москве в этом году приостановили работу 132 кальянных - РИА Новости, 05.11.2021

В Москве в этом году приостановили работу 132 кальянных

Управление Роспотребнадзора по Москве приостановил работу 132 кальянных с начала года, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T19:24

2021-11-05T19:24

2021-11-05T19:24

распространение коронавируса

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирусы

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве приостановил работу 132 кальянных с начала года, сообщается на сайте ведомства."Управлением Роспотребнадзора по г. Москве и территориальными отделами Управления в административных округах всего за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий приостановлена работа 192 кальянных, в том числе 132 кальянных с начала 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что продолжается контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах города.

https://ria.ru/20211103/peterburg-1757552763.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус в россии