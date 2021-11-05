https://ria.ru/20211105/italiya-1757803100.html
В Италии разъяснили правила выдачи COVID-сертификата привитым "Спутником"
В Италии разъяснили правила выдачи COVID-сертификата привитым "Спутником" - РИА Новости, 05.11.2021
В Италии разъяснили правила выдачи COVID-сертификата привитым "Спутником"
Решение медицинских властей Италии о том, чтобы разрешить лицам, которые ранее были привиты "Спутником V", получать бустерную дозу мРНК-вакцины, а после этого - РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T15:14
2021-11-05T15:14
2021-11-05T15:14
распространение коронавируса
в мире
италия
рим
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955290_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_e0680e94c108c3be83512daad200f6e9.jpg
РИМ, 5 ноя - РИА Новости. Решение медицинских властей Италии о том, чтобы разрешить лицам, которые ранее были привиты "Спутником V", получать бустерную дозу мРНК-вакцины, а после этого - так называемый green pass (электронный COVID-сертификат), относится к иностранным гражданам, которые находятся в Италии по причинам, связанным с учебой и работой, пояснил в пятницу на пресс-конференции в Риме министр здравоохранения Роберто Сперанца.Прямая трансляция пресс-конференции велась на сайте минздрава Италии.Сперанца напомнил, что накануне минздрав издал циркуляр, в соответствии с которым все лица, которые ранее были вакцинированы от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), смогут получить в Италии бустерную дозу мРНК-вакцины. При этом третья доза должна быть получена не раньше, чем через 28 дней после первичной прививки и не позднее, чем через полгода после нее.При этом глава минздрава пояснил также, что данное решение не затрагивает сферу туризма."Что касается туризма, то как правительство мы давно работаем над тем, чтобы содействовать большему передвижению людей. Однако очевидно, что это не может не зависеть от эпидемиологической ситуации, которая постоянно меняется. Не все страны находятся в таких условиях, которые могли бы нам позволить снизить уровень внимания", - указал Сперанца. Он также напомнил о том, что граждане, приезжающие на Апеннины из большинства стран, не входящих в ЕС, должны проходить 10-дневный карантин.В настоящее время власти Италии поставили задачу вакцинировать 90% населения. По состоянию на утро пятницы в стране распределены свыше 90,4 миллиона доз вакцин. Полностью завершили иммунизацию почти 45 миллионов граждан, то есть более 83,3% населения в возрасте старше 12 лет.С сентября на Апеннинах проходит ревакцинация граждан в возрасте старше 60 лет, а также медицинского персонала. Третью дозу вакцины в приоритетном порядке получают граждане старше 80 лет, пациенты и работники домов престарелых, а также лица с серьезными заболеваниями. Бустерную дозу получили уже более 1,6 миллиона итальянцев.
https://ria.ru/20211104/covid-sertifikat-1757755848.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/layt-1757520058.html
италия
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955290_137:0:2417:1710_1920x0_80_0_0_c4df3e583d767c3d309c7d6585837c53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, рим, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
В Италии разъяснили правила выдачи COVID-сертификата привитым "Спутником"
Решение о сертификате для привитых "Спутником" относится к учащимся и работающим в Италии
РИМ, 5 ноя - РИА Новости.
Решение медицинских властей Италии
о том, чтобы разрешить лицам, которые ранее были привиты "Спутником V"
, получать бустерную дозу мРНК-вакцины, а после этого - так называемый green pass (электронный COVID-сертификат), относится к иностранным гражданам, которые находятся в Италии по причинам, связанным с учебой и работой, пояснил в пятницу на пресс-конференции в Риме
министр здравоохранения Роберто Сперанца.
Прямая трансляция пресс-конференции велась на сайте минздрава Италии.
Сперанца напомнил, что накануне минздрав издал циркуляр, в соответствии с которым все лица, которые ранее были вакцинированы от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), смогут получить в Италии бустерную дозу мРНК-вакцины. При этом третья доза должна быть получена не раньше, чем через 28 дней после первичной прививки и не позднее, чем через полгода после нее.
"Это первый ответ на запрос с различных сторон, прежде всего, со стороны людей, которые были вакцинированы за рубежом, и находятся в Италии по причинам, связанным с учебой и работой. Этот ответ позволит всем этим людям получить green pass после того, как они получат бустерную дозу мРНК-вакцины", - заявил Сперанца.
При этом глава минздрава пояснил также, что данное решение не затрагивает сферу туризма.
"Что касается туризма, то как правительство мы давно работаем над тем, чтобы содействовать большему передвижению людей. Однако очевидно, что это не может не зависеть от эпидемиологической ситуации, которая постоянно меняется. Не все страны находятся в таких условиях, которые могли бы нам позволить снизить уровень внимания", - указал Сперанца. Он также напомнил о том, что граждане, приезжающие на Апеннины из большинства стран, не входящих в ЕС, должны проходить 10-дневный карантин.
В настоящее время власти Италии поставили задачу вакцинировать 90% населения. По состоянию на утро пятницы в стране распределены свыше 90,4 миллиона доз вакцин. Полностью завершили иммунизацию почти 45 миллионов граждан, то есть более 83,3% населения в возрасте старше 12 лет.
С сентября на Апеннинах проходит ревакцинация граждан в возрасте старше 60 лет, а также медицинского персонала. Третью дозу вакцины в приоритетном порядке получают граждане старше 80 лет, пациенты и работники домов престарелых, а также лица с серьезными заболеваниями. Бустерную дозу получили уже более 1,6 миллиона итальянцев.