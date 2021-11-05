https://ria.ru/20211105/italiya-1757803100.html

В Италии разъяснили правила выдачи COVID-сертификата привитым "Спутником"

В Италии разъяснили правила выдачи COVID-сертификата привитым "Спутником" - РИА Новости, 05.11.2021

В Италии разъяснили правила выдачи COVID-сертификата привитым "Спутником"

Решение медицинских властей Италии о том, чтобы разрешить лицам, которые ранее были привиты "Спутником V", получать бустерную дозу мРНК-вакцины, а после этого - РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T15:14

2021-11-05T15:14

2021-11-05T15:14

распространение коронавируса

в мире

италия

рим

здоровье - общество

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955290_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_e0680e94c108c3be83512daad200f6e9.jpg

РИМ, 5 ноя - РИА Новости. Решение медицинских властей Италии о том, чтобы разрешить лицам, которые ранее были привиты "Спутником V", получать бустерную дозу мРНК-вакцины, а после этого - так называемый green pass (электронный COVID-сертификат), относится к иностранным гражданам, которые находятся в Италии по причинам, связанным с учебой и работой, пояснил в пятницу на пресс-конференции в Риме министр здравоохранения Роберто Сперанца.Прямая трансляция пресс-конференции велась на сайте минздрава Италии.Сперанца напомнил, что накануне минздрав издал циркуляр, в соответствии с которым все лица, которые ранее были вакцинированы от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), смогут получить в Италии бустерную дозу мРНК-вакцины. При этом третья доза должна быть получена не раньше, чем через 28 дней после первичной прививки и не позднее, чем через полгода после нее.При этом глава минздрава пояснил также, что данное решение не затрагивает сферу туризма."Что касается туризма, то как правительство мы давно работаем над тем, чтобы содействовать большему передвижению людей. Однако очевидно, что это не может не зависеть от эпидемиологической ситуации, которая постоянно меняется. Не все страны находятся в таких условиях, которые могли бы нам позволить снизить уровень внимания", - указал Сперанца. Он также напомнил о том, что граждане, приезжающие на Апеннины из большинства стран, не входящих в ЕС, должны проходить 10-дневный карантин.В настоящее время власти Италии поставили задачу вакцинировать 90% населения. По состоянию на утро пятницы в стране распределены свыше 90,4 миллиона доз вакцин. Полностью завершили иммунизацию почти 45 миллионов граждан, то есть более 83,3% населения в возрасте старше 12 лет.С сентября на Апеннинах проходит ревакцинация граждан в возрасте старше 60 лет, а также медицинского персонала. Третью дозу вакцины в приоритетном порядке получают граждане старше 80 лет, пациенты и работники домов престарелых, а также лица с серьезными заболеваниями. Бустерную дозу получили уже более 1,6 миллиона итальянцев.

https://ria.ru/20211104/covid-sertifikat-1757755848.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/layt-1757520058.html

италия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, рим, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"