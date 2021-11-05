https://ria.ru/20211105/golyanovo-1757775572.html

В Москве завершили благоустройство Гольяновского парка

В Москве завершили благоустройство Гольяновского парка - РИА Новости, 05.11.2021

В Москве завершили благоустройство Гольяновского парка

Благоустройство Гольяновского парка на востоке Москвы завершено, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T09:24

2021-11-05T09:24

2021-11-05T09:24

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Благоустройство Гольяновского парка на востоке Москвы завершено, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершилось благоустройство Гольяновского парка на востоке столицы. Для жителей района Гольяново в ВАО создали современное общественное пространство со спорткластером, памп-треком, прокатом лодок и катамаранов и смотровой площадкой. В спортивном кластере в районе Алтайской улицы: обустроили корт для большого тенниса и площадки с навесами для баскетбола и волейбола, установили уличные тренажеры и столы для пинг-понга, проложили дорожку для бега, реконструировали футбольное поле. Рядом обновили детскую площадку, установили игровые комплексы", - говорится в сообщении.Отмечается, что у пруда обустроили пристань. Вблизи разместили памп-трек и павильон для мастер-классов, а напротив дома 4 по Уссурийской улице - смотровую площадку. А также обновили дорожно-тропиночную сеть, высадили более 200 деревьев и 2 тысяч кустарников, установили дополнительное уличное освещение.

https://realty.ria.ru/20210628/renovatsiya-1738949671.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы