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В Москве завершили благоустройство Гольяновского парка
В Москве завершили благоустройство Гольяновского парка - РИА Новости, 05.11.2021
В Москве завершили благоустройство Гольяновского парка
Благоустройство Гольяновского парка на востоке Москвы завершено, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T09:24
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Благоустройство Гольяновского парка на востоке Москвы завершено, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершилось благоустройство Гольяновского парка на востоке столицы. Для жителей района Гольяново в ВАО создали современное общественное пространство со спорткластером, памп-треком, прокатом лодок и катамаранов и смотровой площадкой. В спортивном кластере в районе Алтайской улицы: обустроили корт для большого тенниса и площадки с навесами для баскетбола и волейбола, установили уличные тренажеры и столы для пинг-понга, проложили дорожку для бега, реконструировали футбольное поле. Рядом обновили детскую площадку, установили игровые комплексы", - говорится в сообщении.Отмечается, что у пруда обустроили пристань. Вблизи разместили памп-трек и павильон для мастер-классов, а напротив дома 4 по Уссурийской улице - смотровую площадку. А также обновили дорожно-тропиночную сеть, высадили более 200 деревьев и 2 тысяч кустарников, установили дополнительное уличное освещение.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
09:24 05.11.2021
 
В Москве завершили благоустройство Гольяновского парка

На востоке Москвы завершили благоустройство Гольяновского парка

© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы Гольяновский парк
 Гольяновский парк
© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Благоустройство Гольяновского парка на востоке Москвы завершено, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершилось благоустройство Гольяновского парка на востоке столицы. Для жителей района Гольяново в ВАО создали современное общественное пространство со спорткластером, памп-треком, прокатом лодок и катамаранов и смотровой площадкой. В спортивном кластере в районе Алтайской улицы: обустроили корт для большого тенниса и площадки с навесами для баскетбола и волейбола, установили уличные тренажеры и столы для пинг-понга, проложили дорожку для бега, реконструировали футбольное поле. Рядом обновили детскую площадку, установили игровые комплексы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у пруда обустроили пристань. Вблизи разместили памп-трек и павильон для мастер-классов, а напротив дома 4 по Уссурийской улице - смотровую площадку. А также обновили дорожно-тропиночную сеть, высадили более 200 деревьев и 2 тысяч кустарников, установили дополнительное уличное освещение.
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