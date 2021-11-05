https://ria.ru/20211105/golyanovo-1757775572.html
В Москве завершили благоустройство Гольяновского парка
В Москве завершили благоустройство Гольяновского парка - РИА Новости, 05.11.2021
В Москве завершили благоустройство Гольяновского парка
Благоустройство Гольяновского парка на востоке Москвы завершено, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T09:24
2021-11-05T09:24
2021-11-05T09:24
общество
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747401523_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f0a8b6091ef4508adcb138dcab980932.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Благоустройство Гольяновского парка на востоке Москвы завершено, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершилось благоустройство Гольяновского парка на востоке столицы. Для жителей района Гольяново в ВАО создали современное общественное пространство со спорткластером, памп-треком, прокатом лодок и катамаранов и смотровой площадкой. В спортивном кластере в районе Алтайской улицы: обустроили корт для большого тенниса и площадки с навесами для баскетбола и волейбола, установили уличные тренажеры и столы для пинг-понга, проложили дорожку для бега, реконструировали футбольное поле. Рядом обновили детскую площадку, установили игровые комплексы", - говорится в сообщении.Отмечается, что у пруда обустроили пристань. Вблизи разместили памп-трек и павильон для мастер-классов, а напротив дома 4 по Уссурийской улице - смотровую площадку. А также обновили дорожно-тропиночную сеть, высадили более 200 деревьев и 2 тысяч кустарников, установили дополнительное уличное освещение.
https://realty.ria.ru/20210628/renovatsiya-1738949671.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747401523_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_bf0bdcc15b6f850968a797b9b514a912.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, городское хозяйство москвы
В Москве завершили благоустройство Гольяновского парка
На востоке Москвы завершили благоустройство Гольяновского парка
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Благоустройство Гольяновского парка на востоке Москвы
завершено, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершилось благоустройство Гольяновского парка на востоке столицы. Для жителей района Гольяново в ВАО создали современное общественное пространство со спорткластером, памп-треком, прокатом лодок и катамаранов и смотровой площадкой. В спортивном кластере в районе Алтайской улицы: обустроили корт для большого тенниса и площадки с навесами для баскетбола и волейбола, установили уличные тренажеры и столы для пинг-понга, проложили дорожку для бега, реконструировали футбольное поле. Рядом обновили детскую площадку, установили игровые комплексы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у пруда обустроили пристань. Вблизи разместили памп-трек и павильон для мастер-классов, а напротив дома 4 по Уссурийской улице - смотровую площадку. А также обновили дорожно-тропиночную сеть, высадили более 200 деревьев и 2 тысяч кустарников, установили дополнительное уличное освещение.