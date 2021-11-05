https://ria.ru/20211105/golodovka-1757770604.html

Грузинский врач рассказала, как голодовка Саакашвили угрожает его жизни

Грузинский врач рассказала, как голодовка Саакашвили угрожает его жизни - РИА Новости, 05.11.2021

Грузинский врач рассказала, как голодовка Саакашвили угрожает его жизни

Грузинский врач Нона Абесадзе рассказала РИА Новости, какие процессы происходят в организме голодающего уже 36 дней бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T06:46

2021-11-05T06:46

2021-11-05T10:16

в мире

грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 5 ноя - РИА Новости. Грузинский врач Нона Абесадзе рассказала РИА Новости, какие процессы происходят в организме голодающего уже 36 дней бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и когда наступит критический момент."Согласно научным исследованиям невозможно сказать с точностью, сколько дней может выдержать голодающий человек, так как все зависит от нескольких факторов: от веса и жировых клеток человека, от состояния печени, уровня глюкозы в организме, от того, какого типа голодовки придерживается, сколько жидкости принимает ежедневно и так далее. Прямая угроза жизни наступает на шестой неделе строгой голодовки",- заявила врач.Она рассказала, что первое, что происходит в организме человека - падает показатель глюкозы и гемоглобина, меняется формула в крови и нарушается работа почек.Саакашвили голодает уже 36 дней в знак протеста, так как считает себя политзаключенным. Личный врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе сообщил журналистам в четверг, что состояние политика настолько тяжелое, что ему необходима госпитализация в многопрофильную клинику.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.

https://ria.ru/20211104/saakashvili-1757719849.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/saakashvili-1757649807.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили