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Грузинский врач рассказала, как голодовка Саакашвили угрожает его жизни
Грузинский врач рассказала, как голодовка Саакашвили угрожает его жизни - РИА Новости, 05.11.2021
Грузинский врач рассказала, как голодовка Саакашвили угрожает его жизни
Грузинский врач Нона Абесадзе рассказала РИА Новости, какие процессы происходят в организме голодающего уже 36 дней бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T06:46
2021-11-05T10:16
в мире
грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 5 ноя - РИА Новости. Грузинский врач Нона Абесадзе рассказала РИА Новости, какие процессы происходят в организме голодающего уже 36 дней бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и когда наступит критический момент."Согласно научным исследованиям невозможно сказать с точностью, сколько дней может выдержать голодающий человек, так как все зависит от нескольких факторов: от веса и жировых клеток человека, от состояния печени, уровня глюкозы в организме, от того, какого типа голодовки придерживается, сколько жидкости принимает ежедневно и так далее. Прямая угроза жизни наступает на шестой неделе строгой голодовки",- заявила врач.Она рассказала, что первое, что происходит в организме человека - падает показатель глюкозы и гемоглобина, меняется формула в крови и нарушается работа почек.Саакашвили голодает уже 36 дней в знак протеста, так как считает себя политзаключенным. Личный врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе сообщил журналистам в четверг, что состояние политика настолько тяжелое, что ему необходима госпитализация в многопрофильную клинику.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
https://ria.ru/20211104/saakashvili-1757719849.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/saakashvili-1757649807.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили
06:46 05.11.2021 (обновлено: 10:16 05.11.2021)
 
Грузинский врач рассказала, как голодовка Саакашвили угрожает его жизни

Врач Абесадзе рассказала, когда в голодовке Саакашвили наступит критический момент

© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники митинга сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили
Участники митинга сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
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ТБИЛИСИ, 5 ноя - РИА Новости. Грузинский врач Нона Абесадзе рассказала РИА Новости, какие процессы происходят в организме голодающего уже 36 дней бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и когда наступит критический момент.
"Согласно научным исследованиям невозможно сказать с точностью, сколько дней может выдержать голодающий человек, так как все зависит от нескольких факторов: от веса и жировых клеток человека, от состояния печени, уровня глюкозы в организме, от того, какого типа голодовки придерживается, сколько жидкости принимает ежедневно и так далее. Прямая угроза жизни наступает на шестой неделе строгой голодовки",- заявила врач.
Она рассказала, что первое, что происходит в организме человека - падает показатель глюкозы и гемоглобина, меняется формула в крови и нарушается работа почек.
"Что касается истории с Саакашвили, то насколько мне известно, он получает медикаментозную помощь, то есть ему делают переливание микроэлементами, поэтому говорить точно о его состоянии здоровья мне трудно. Но какую бы помощь ему не оказывали, организм после такого длительного голодания может накопить столько токсинов, что это станет губительным, поэтому тут уже нужно серьезное вмешательство. Поэтому, голодающий политик может довести свое состояние до критического уровня",- сообщила медик.
Саакашвили голодает уже 36 дней в знак протеста, так как считает себя политзаключенным. Личный врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе сообщил журналистам в четверг, что состояние политика настолько тяжелое, что ему необходима госпитализация в многопрофильную клинику.
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Саакашвили сообщил о критическом состоянии здоровья
Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
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