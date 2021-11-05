https://ria.ru/20211105/genprokuratura-1757798854.html

Генпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов по делу ЮКОСа

Генпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов по делу ЮКОСа - РИА Новости, 05.11.2021

Генпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов по делу ЮКОСа

Генеральная прокуратура России одобрила решение Верховного суда Нидерландов об отмене выплаты более чем 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, сообщает РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T14:14

2021-11-05T14:14

2021-11-05T14:14

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юкос

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура России одобрила решение Верховного суда Нидерландов об отмене выплаты более чем 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, сообщает пресс-служба ведомства.В пятницу Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама."Генеральная прокуратура РФ приветствует решение Верховного суда Нидерландов, подтверждающее принципы верховенства права и независимости правосудия. Бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели "ЮКОСом" и затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили "процессуальное мошенничество" при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате Третейского суда в Гааге", - говорится в сообщении.При этом, отметили в ведомстве, высшая судебная инстанция Нидерландов не в полной мере прислушалась к позиции России, которая убедительно обосновывает необходимость полной отмены арбитражных решений уже на этой стадии."Российская Федерация ожидает, что Апелляционный суд Амстердама истолкует остающиеся спорные вопросы в соответствии с международным правом и целями Договора к Энергетической Хартии и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков в рамках производства, которое в этой инстанции ориентировочно продлится до 2023 года", - сообщается в релизе.

https://ria.ru/20211105/sud-1757793300.html

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нидерланды, генеральная прокуратура рф, юкос, россия