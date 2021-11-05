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Генпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов по делу ЮКОСа
Генпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов по делу ЮКОСа - РИА Новости, 05.11.2021
Генпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов по делу ЮКОСа
Генеральная прокуратура России одобрила решение Верховного суда Нидерландов об отмене выплаты более чем 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, сообщает РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T14:14
2021-11-05T14:14
нидерланды
генеральная прокуратура рф
юкос
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура России одобрила решение Верховного суда Нидерландов об отмене выплаты более чем 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, сообщает пресс-служба ведомства.В пятницу Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама."Генеральная прокуратура РФ приветствует решение Верховного суда Нидерландов, подтверждающее принципы верховенства права и независимости правосудия. Бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели "ЮКОСом" и затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили "процессуальное мошенничество" при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате Третейского суда в Гааге", - говорится в сообщении.При этом, отметили в ведомстве, высшая судебная инстанция Нидерландов не в полной мере прислушалась к позиции России, которая убедительно обосновывает необходимость полной отмены арбитражных решений уже на этой стадии."Российская Федерация ожидает, что Апелляционный суд Амстердама истолкует остающиеся спорные вопросы в соответствии с международным правом и целями Договора к Энергетической Хартии и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков в рамках производства, которое в этой инстанции ориентировочно продлится до 2023 года", - сообщается в релизе.
https://ria.ru/20211105/sud-1757793300.html
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нидерланды, генеральная прокуратура рф, юкос, россия
14:14 05.11.2021
 
Генпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов по делу ЮКОСа

Генпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов об отмене Россией выплаты по делу ЮКОСа

© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура России одобрила решение Верховного суда Нидерландов об отмене выплаты более чем 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, сообщает пресс-служба ведомства.
В пятницу Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
"Генеральная прокуратура РФ приветствует решение Верховного суда Нидерландов, подтверждающее принципы верховенства права и независимости правосудия. Бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели "ЮКОСом" и затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили "процессуальное мошенничество" при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате Третейского суда в Гааге", - говорится в сообщении.
При этом, отметили в ведомстве, высшая судебная инстанция Нидерландов не в полной мере прислушалась к позиции России, которая убедительно обосновывает необходимость полной отмены арбитражных решений уже на этой стадии.
"Российская Федерация ожидает, что Апелляционный суд Амстердама истолкует остающиеся спорные вопросы в соответствии с международным правом и целями Договора к Энергетической Хартии и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков в рамках производства, которое в этой инстанции ориентировочно продлится до 2023 года", - сообщается в релизе.
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НидерландыГенеральная прокуратура РФЮКОСРоссия
 
 
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