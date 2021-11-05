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В Эфиопии девять групп повстанцев объединятся для борьбы с правительством
В Эфиопии девять групп повстанцев объединятся для борьбы с правительством - РИА Новости, 05.11.2021
В Эфиопии девять групп повстанцев объединятся для борьбы с правительством
Девять повстанческих движений Эфиопии договорились "сотрудничать и объединить силы" для борьбы с правительством премьер-министра страны Абия Ахмеда, передает... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T16:49
2021-11-05T16:49
в мире
эфиопия
вашингтон (город)
эритрея
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Девять повстанческих движений Эфиопии договорились "сотрудничать и объединить силы" для борьбы с правительством премьер-министра страны Абия Ахмеда, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на их совместное заявление.Повстанцы заявили о создании альянса под названием "Объединенный фронт эфиопских федералистских и конфедералистских сил". В объединение входят, среди прочих, крупные повстанческие силы "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) и "Армия освобождения Оромо" (АОО). Соглашение об альянсе, как сообщает агентство, должно быть подписано в Вашингтоне в пятницу."(Единый фронт создается), чтобы преодолеть пагубные для народов Эфиопии последствия правления Абия Ахмеда ... и в знак признания огромной необходимости сотрудничать и объединять силы для обеспечения безопасного перехода власти в стране", - приводит агентство выдержку из совместного заявления.Как заявил агентству неназванный дипломат, большая часть группировок, входящих в альянс, неизвестна. Также он отметил, что не знает, сколько у них людей, и какие у них есть возможности.Ранее, как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, повстанцы НФОТ заключили военный союз с "Армией освобождения Оромо" для совместного противостояния правительственным войскам Эфиопии. В 2018 году АОО откололась от организации "Фронт освобождения Оромо", боевым крылом которой считалась долгое время. В мае власти Эфиопии объявили НФОТ и АОО террористическими организациями.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи. Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
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в мире, эфиопия, вашингтон (город), эритрея
16:49 05.11.2021
 
В Эфиопии девять групп повстанцев объединятся для борьбы с правительством

В Эфиопии девять групп повстанцев объединятся для борьбы с правительством

© РИА Новости / Антон СкрипуновУлицы Гондэра. Эфиопия
Улицы Гондэра. Эфиопия - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Девять повстанческих движений Эфиопии договорились "сотрудничать и объединить силы" для борьбы с правительством премьер-министра страны Абия Ахмеда, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на их совместное заявление.
Повстанцы заявили о создании альянса под названием "Объединенный фронт эфиопских федералистских и конфедералистских сил". В объединение входят, среди прочих, крупные повстанческие силы "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) и "Армия освобождения Оромо" (АОО). Соглашение об альянсе, как сообщает агентство, должно быть подписано в Вашингтоне в пятницу.
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"(Единый фронт создается), чтобы преодолеть пагубные для народов Эфиопии последствия правления Абия Ахмеда ... и в знак признания огромной необходимости сотрудничать и объединять силы для обеспечения безопасного перехода власти в стране", - приводит агентство выдержку из совместного заявления.
Как заявил агентству неназванный дипломат, большая часть группировок, входящих в альянс, неизвестна. Также он отметил, что не знает, сколько у них людей, и какие у них есть возможности.
"Если они (повстанцы - ред.) в действительности серьезно настроены поднять оружие против правительства, то это потенциально реальная проблема для власти", - сказал дипломат.
Ранее, как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, повстанцы НФОТ заключили военный союз с "Армией освобождения Оромо" для совместного противостояния правительственным войскам Эфиопии. В 2018 году АОО откололась от организации "Фронт освобождения Оромо", боевым крылом которой считалась долгое время. В мае власти Эфиопии объявили НФОТ и АОО террористическими организациями.
Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи. Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
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