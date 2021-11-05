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В ЛНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 05.11.2021
В ЛНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T08:14
2021-11-05T08:14
в мире
украина
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 3 ноября украинские силовики один раз открыли огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открыли огонь по подконтрольному республике населенному пункту Голубовское из гранатомета и стрелкового оружия.
https://ria.ru/20211104/lnr-1757682833.html
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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
08:14 05.11.2021
 
В ЛНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили об обстреле территории республики со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской области
Последствия обстрелов в Луганской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявляли, что 3 ноября украинские силовики один раз открыли огонь по территории республики.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 10:38
В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков в Донбассе
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики открыли огонь по подконтрольному республике населенному пункту Голубовское из гранатомета и стрелкового оружия.
Украинские военные на линии соприкосновения возле Донецка - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 17:18
В ДНР обвинили ВСУ в размещении танков и гаубиц в населенных пунктах
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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