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Посольство России раскритиковало сообщения западных СМИ о гибели дипломата
Посольство России раскритиковало сообщения западных СМИ о гибели дипломата - РИА Новости, 05.11.2021
Посольство России раскритиковало сообщения западных СМИ о гибели дипломата
Посольство России в Германии назвало "абсолютно некорректными спекуляциями" сообщения западных СМИ о скончавшемся в Берлине российском дипломате. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T15:34
2021-11-05T18:21
германия
россия
в мире
берлин (город)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мид германии
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БЕРЛИН, 5 ноя — РИА Новости. Посольство России в Германии назвало "абсолютно некорректными спекуляциями" сообщения западных СМИ о скончавшемся в Берлине российском дипломате."Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой. Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными", — говорится в заявлении пресс-службы дипмиссии.В пятницу издание Spiegel сообщило, что немецкие службы, обеспечивающие безопасность посольства, нашли перед зданием тело одного из сотрудников. МИД ФРГ подтвердил происшествие, заявив, что в курсе инцидента, но не предоставил деталей. Spiegel писал, что погибший дипломат был сотрудником ФСБ и родственником высокопоставленного руководителя спецслужбы, а также мог работать "под прикрытием".
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германия
россия
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германия, россия, в мире, берлин (город), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мид германии
15:34 05.11.2021 (обновлено: 18:21 05.11.2021)
 
Посольство России раскритиковало сообщения западных СМИ о гибели дипломата

В российском посольстве назвали сообщения западных СМИ о погибшем дипломате некорректными

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 5 ноя — РИА Новости. Посольство России в Германии назвало "абсолютно некорректными спекуляциями" сообщения западных СМИ о скончавшемся в Берлине российском дипломате.
"Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой. Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными", — говорится в заявлении пресс-службы дипмиссии.
В пятницу издание Spiegel сообщило, что немецкие службы, обеспечивающие безопасность посольства, нашли перед зданием тело одного из сотрудников. МИД ФРГ подтвердил происшествие, заявив, что в курсе инцидента, но не предоставил деталей.
Spiegel писал, что погибший дипломат был сотрудником ФСБ и родственником высокопоставленного руководителя спецслужбы, а также мог работать "под прикрытием".
Мемориальная церковь кайзера Вильгельма на площади Брайтшайдплац в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 14:28
В МИД Германии знают про гибель сотрудника российского посольства
 
ГерманияРоссияВ миреБерлин (город)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МИД Германии
 
 
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