https://ria.ru/20211105/diplomat-1757804582.html

Посольство России раскритиковало сообщения западных СМИ о гибели дипломата

Посольство России раскритиковало сообщения западных СМИ о гибели дипломата - РИА Новости, 05.11.2021

Посольство России раскритиковало сообщения западных СМИ о гибели дипломата

Посольство России в Германии назвало "абсолютно некорректными спекуляциями" сообщения западных СМИ о скончавшемся в Берлине российском дипломате. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T15:34

2021-11-05T15:34

2021-11-05T18:21

германия

россия

в мире

берлин (город)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мид германии

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БЕРЛИН, 5 ноя — РИА Новости. Посольство России в Германии назвало "абсолютно некорректными спекуляциями" сообщения западных СМИ о скончавшемся в Берлине российском дипломате."Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой. Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными", — говорится в заявлении пресс-службы дипмиссии.В пятницу издание Spiegel сообщило, что немецкие службы, обеспечивающие безопасность посольства, нашли перед зданием тело одного из сотрудников. МИД ФРГ подтвердил происшествие, заявив, что в курсе инцидента, но не предоставил деталей. Spiegel писал, что погибший дипломат был сотрудником ФСБ и родственником высокопоставленного руководителя спецслужбы, а также мог работать "под прикрытием".

https://ria.ru/20211105/germaniya-1757799861.html

германия

россия

берлин (город)

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германия, россия, в мире, берлин (город), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мид германии