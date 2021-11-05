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Минск обвинил Польшу в попытке вытеснить группу беженцев через границу
Минск обвинил Польшу в попытке вытеснить группу беженцев через границу - РИА Новости, 05.11.2021
Минск обвинил Польшу в попытке вытеснить группу беженцев через границу
Польские силовики попытались вытеснить на белорусскую территорию группу беженцев, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T18:13
2021-11-05T21:26
в мире
белоруссия
минск
латвия
польша
мид белоруссии
александр лукашенко
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МИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Польские силовики попытались вытеснить на белорусскую территорию группу беженцев, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.Как указали в ведомстве, колючую проволоку на границе заранее разрезали."Традиционно" данные действия сопровождались применением физической силы. На этот раз польских силовиков не остановили ни отчаянные крики матерей, ни плач маленьких детей", — указал Госпогранкомитет в своем Telegram-канале.В сообщении отмечается, что Варшава "осознанно выгоняет" целые семьи, которые нуждаются в защите и помощи.Ведомство опубликовало видео, которое "прямо указывает на то, что это не трансляции с территории Беларуси, а результат реальных жестких действий польских правоохранителей на границе".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа нелегалов, которых задерживают на границе с Белоруссией. Страны обвиняют Минск в создании миграционного кризиса.В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что республика более не намерена сдерживать поток мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на территорию страны.Из-за этого президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлекли армию и полицию. Варшава неоднократно заявляла о провокациях на совместной границе: например, что с белорусской стороны стреляют холостыми патронами, бросают взрывпакеты, подложили муляж взрывного устройства, а также транслируют записи детского плача.Минск опровергает эти заявления. В четверг МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского, дипломату "жестко указали" на недопустимость нагнетания обстановки на границе. Внимание польской стороны обратили на то, что тиражирование абсолютно бездоказательных инсинуаций стало уже нормой в поведении официальной Варшавы.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, мид белоруссии, александр лукашенко
18:13 05.11.2021 (обновлено: 21:26 05.11.2021)
 
Минск обвинил Польшу в попытке вытеснить группу беженцев через границу

Погранкомитет Белоруссии: Польша попыталась вытеснить группу беженцев через границу

© Пограничный комитет БеларусиБеженцы, прибывшие на границу Белоруссии из Польши. Кадр видео
Беженцы, прибывшие на границу Белоруссии из Польши. Кадр видео
© Пограничный комитет Беларуси
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Польские силовики попытались вытеснить на белорусскую территорию группу беженцев, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Как указали в ведомстве, колючую проволоку на границе заранее разрезали.
"Традиционно" данные действия сопровождались применением физической силы. На этот раз польских силовиков не остановили ни отчаянные крики матерей, ни плач маленьких детей", — указал Госпогранкомитет в своем Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что Варшава "осознанно выгоняет" целые семьи, которые нуждаются в защите и помощи.

"Подобное отношение к беженцам со стороны польских военнослужащих стало "нормой" в понимании европейских стран. Несмотря на очевидные доказательства бесчеловечных мер, Польша пытается не только скрывать подобные факты от общественности, но и обвинять Беларусь в провокациях на границе, заявляя, что "с белорусской стороны транслируют записи плача и криков детей", — заметили в погранкомитете.

Ведомство опубликовало видео, которое "прямо указывает на то, что это не трансляции с территории Беларуси, а результат реальных жестких действий польских правоохранителей на границе".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа нелегалов, которых задерживают на границе с Белоруссией. Страны обвиняют Минск в создании миграционного кризиса.
В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что республика более не намерена сдерживать поток мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на территорию страны.
Из-за этого президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлекли армию и полицию. Варшава неоднократно заявляла о провокациях на совместной границе: например, что с белорусской стороны стреляют холостыми патронами, бросают взрывпакеты, подложили муляж взрывного устройства, а также транслируют записи детского плача.
Минск опровергает эти заявления. В четверг МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского, дипломату "жестко указали" на недопустимость нагнетания обстановки на границе. Внимание польской стороны обратили на то, что тиражирование абсолютно бездоказательных инсинуаций стало уже нормой в поведении официальной Варшавы.

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Минск - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 15:26
В Белоруссии заявления Варшавы о провокациях на границе назвали выдумками
 
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