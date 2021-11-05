https://ria.ru/20211105/bashkiriya-1757799682.html

В Башкирии отказались продлевать нерабочие дни

В Башкирии отказались продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 05.11.2021

В Башкирии отказались продлевать нерабочие дни

В Башкирии после 7 ноября не продлят нерабочие дни, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T14:24

2021-11-05T14:24

2021-11-05T14:24

распространение коронавируса

уфа

здоровье - общество

республика башкортостан

радий хабиров

россия

коронавирус в россии

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УФА, 5 ноя - РИА Новости. В Башкирии после 7 ноября не продлят нерабочие дни, сообщили в пресс-службе главы региона."В Башкортостане не будут продлевать период нерабочих дней после 7 ноября. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, которое провёл глава республики Радий Хабиров", - говорится в сообщении.Отмечается, что оперштаб проанализировал ситуацию в республике и отметил положительный эффект от принятых в регионе ограничительных мер для невакцинированных жителей и периода нерабочих дней. По данным властей, темпы вакцинации растут – от 10 тысяч человек в выходные до 20-30 тысяч в будни.Ранее минобразования Башкирии сообщило, что школьные каникулы в республике продлятся ещё на неделю - до 14 ноября. При этом детские сады, колледжи и вузы возобновят работу.

https://ria.ru/20211105/golikova-1757793737.html

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республика башкортостан

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уфа, здоровье - общество, республика башкортостан, радий хабиров, россия, коронавирус в россии