05:52 04.11.2021 (обновлено: 05:56 04.11.2021)
В Иркутске подтвердили гибель руководства "Заполярья" при крушении Ан-12
Глава Иркутской области Кобзев: при крушении Ан-12 погибло руководство "Заполярья"
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОбломки самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области
ИРКУТСК, 4 ноя – РИА Новости. Генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье" погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском, сообщил в четверг журналистам губернатор Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Ранее представитель аэропорта Кепервеем (Билибино, Чукотка) сообщил РИА Новости, что при вылете самолета с Чукотки на борту находились гендиректор и первый замгендиректора "Заполярья" Юрий Володин и Олег Вишнев.
Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Ночью на месте авиакатастрофы работали спасатели, СК и прокуратура. Установлено, что на борту находились девять человек. На текущий момент обнаружены тела 6 человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным из девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четыре гражданина России, трое – граждане Белоруссии и два гражданина Украины. Их родственники найдены. Губернатор дал поручение организовать взаимодействие с родственниками погибших и доставку тел к месту захоронения.
"Вчера были названы имена семи погибших. Установлены имена еще двоих – это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович", - сказал губернатор.
СК на транспорте заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три версии причин крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.