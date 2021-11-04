https://ria.ru/20211104/zapolyare-1757669390.html

В Иркутске подтвердили гибель руководства "Заполярья" при крушении Ан-12

В Иркутске подтвердили гибель руководства "Заполярья" при крушении Ан-12 - РИА Новости, 04.11.2021

В Иркутске подтвердили гибель руководства "Заполярья" при крушении Ан-12

Генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье" погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском, сообщил в четверг РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T05:52

2021-11-04T05:52

2021-11-04T05:56

происшествия

крушение самолета ан-12 под иркутском

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 4 ноя – РИА Новости. Генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье" погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском, сообщил в четверг журналистам губернатор Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.Ранее представитель аэропорта Кепервеем (Билибино, Чукотка) сообщил РИА Новости, что при вылете самолета с Чукотки на борту находились гендиректор и первый замгендиректора "Заполярья" Юрий Володин и Олег Вишнев.Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Ночью на месте авиакатастрофы работали спасатели, СК и прокуратура. Установлено, что на борту находились девять человек. На текущий момент обнаружены тела 6 человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным из девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четыре гражданина России, трое – граждане Белоруссии и два гражданина Украины. Их родственники найдены. Губернатор дал поручение организовать взаимодействие с родственниками погибших и доставку тел к месту захоронения.СК на транспорте заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три версии причин крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.

https://ria.ru/20211104/krushenie-1757668565.html

https://ria.ru/20211104/ekspertiza-1757669192.html

иркутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крушение самолета ан-12 под иркутском, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), игорь кобзев