Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/zapolyare-1757669390.html
В Иркутске подтвердили гибель руководства "Заполярья" при крушении Ан-12
В Иркутске подтвердили гибель руководства "Заполярья" при крушении Ан-12 - РИА Новости, 04.11.2021
В Иркутске подтвердили гибель руководства "Заполярья" при крушении Ан-12
Генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье" погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском, сообщил в четверг РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T05:52
2021-11-04T05:56
происшествия
крушение самолета ан-12 под иркутском
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
игорь кобзев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757639402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ff89259004b6abef2b38bbf1555504f.jpg
ИРКУТСК, 4 ноя – РИА Новости. Генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье" погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском, сообщил в четверг журналистам губернатор Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.Ранее представитель аэропорта Кепервеем (Билибино, Чукотка) сообщил РИА Новости, что при вылете самолета с Чукотки на борту находились гендиректор и первый замгендиректора "Заполярья" Юрий Володин и Олег Вишнев.Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Ночью на месте авиакатастрофы работали спасатели, СК и прокуратура. Установлено, что на борту находились девять человек. На текущий момент обнаружены тела 6 человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным из девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четыре гражданина России, трое – граждане Белоруссии и два гражданина Украины. Их родственники найдены. Губернатор дал поручение организовать взаимодействие с родственниками погибших и доставку тел к месту захоронения.СК на транспорте заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три версии причин крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.
https://ria.ru/20211104/krushenie-1757668565.html
https://ria.ru/20211104/ekspertiza-1757669192.html
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757639402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e392f07b3a3e8bfbb40c2fc4c7c6337d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, крушение самолета ан-12 под иркутском, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), игорь кобзев
05:52 04.11.2021 (обновлено: 05:56 04.11.2021)
 
В Иркутске подтвердили гибель руководства "Заполярья" при крушении Ан-12

Глава Иркутской области Кобзев: при крушении Ан-12 погибло руководство "Заполярья"

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОбломки самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области
Обломки самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 4 ноя – РИА Новости. Генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье" погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском, сообщил в четверг журналистам губернатор Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Ранее представитель аэропорта Кепервеем (Билибино, Чукотка) сообщил РИА Новости, что при вылете самолета с Чукотки на борту находились гендиректор и первый замгендиректора "Заполярья" Юрий Володин и Олег Вишнев.
Шасси самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
05:09
На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 находились девять человек
Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Ночью на месте авиакатастрофы работали спасатели, СК и прокуратура. Установлено, что на борту находились девять человек. На текущий момент обнаружены тела 6 человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным из девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четыре гражданина России, трое – граждане Белоруссии и два гражданина Украины. Их родственники найдены. Губернатор дал поручение организовать взаимодействие с родственниками погибших и доставку тел к месту захоронения.
"Вчера были названы имена семи погибших. Установлены имена еще двоих – это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович", - сказал губернатор.
СК на транспорте заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три версии причин крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.
Спасатели несут уцелевший фрагмент самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
05:33
В Иркутске сообщили, когда начнут опознание погибших в авиакатастрофе Ан-12
 
ПроисшествияКрушение самолета Ан-12 под ИркутскомИркутскСледственный комитет России (СК РФ)Игорь Кобзев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей
12:13Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину
12:10Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМР
12:07Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
12:06Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
11:56Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
11:54В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
11:53Россиянам напомнили о жизненно важной льготе
11:53В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице
11:49Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания
11:46СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
11:36Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней
11:36Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
11:35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
11:31AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
11:30Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
11:24Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
11:16Володин рассказал об уроке Смутного времени
11:11Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
Лента новостейМолния
При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детейПетербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчинуЖители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМРПосол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единстваНовым главой Минобороны Украины стал Алексей РезниковДепутаты устроили в Раде демарш во время выступления ЗеленскогоВ "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубовРоссиянам напомнили о жизненно важной льготеВ Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больницеНовая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собранияСК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под ИркутскомОрганизаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 днейЧемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерстваAstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в ШвейцарииКитай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на ТайваньВ Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океанеВолодин рассказал об уроке Смутного времениЛукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции