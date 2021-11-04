https://ria.ru/20211104/yaponiya-1757681116.html

В Японии арестовали двух мужчин по подозрению в плохом обращении с собаками

В Японии арестовали двух мужчин по подозрению в плохом обращении с собаками - РИА Новости, 04.11.2021

В Японии арестовали двух мужчин по подозрению в плохом обращении с собаками

Полиция префектуры Нагано арестовала в четверг двух мужчин по подозрению в плохом обращении с порядка 450 собаками, которые содержались в питомнике в... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T10:17

2021-11-04T10:17

2021-11-04T10:17

в мире

япония

нагано (префектура)

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ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Полиция префектуры Нагано арестовала в четверг двух мужчин по подозрению в плохом обращении с порядка 450 собаками, которые содержались в питомнике в несоответствующих условиях.По данным агентства Киодо, жалоба о том, что собакам не оказывают необходимый уход, была передана в полицию еще в июне, однако проверку провели лишь в сентябре.По ее результатам выяснилось, что в питомнике содержались около 450 собак, большинство из них небольших размеров. При этом, у 58 из них были выявлены признаки катаракты, слепоты или других глазных заболеваний, но им не была оказана соответствующая ветеринарная помощь.Кроме этого, в вольерах и клетках не убирались долгое время.По итогам расследования были арестованы двое мужчин – владелец заведения и сотрудник.Данных о том, какое наказание им грозит, не уточняется. Информации о том, где в настоящее время находятся животные, также нет.

https://ria.ru/20210903/zhivotnye-1748410958.html

https://ria.ru/20200701/1573748477.html

япония

нагано (префектура)

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в мире, япония, нагано (префектура)