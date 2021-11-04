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Новый вице-премьер Украины планирует участвовать в переговорах по Донбассу
Новый вице-премьер Украины планирует участвовать в переговорах по Донбассу - РИА Новости, 04.11.2021
Новый вице-премьер Украины планирует участвовать в переговорах по Донбассу
Новый вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что 10 ноября намерена присоединиться к... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:00
2021-11-04T17:00
в мире
украина
донбасс
ирина верещук
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Новый вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что 10 ноября намерена присоединиться к переговорам по Донбассу в трехсторонней контактной группе.В среду Верховная рада уволила Алексея Резникова с должности вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которую он занимал с марта 2020 года. Резников был в четверг назначен министром обороны страны. Он сообщил, что не будет больше принимать участие в трехсторонней контактной группе по Донбассу. В четверг парламент Украины назначил депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирину Верещук вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вместо Резникова."Да (планирую участвовать– ред.). Это будет в среду, на следующей неделе я присоединюсь к переговорному процессу. Как это будет - увидим. Мы договорились с президентом, что я приму участие, а потом увидим мою роль", - сказала Верещук в ходе общения с журналистами в четверг.
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в мире, украина, донбасс, ирина верещук
17:00 04.11.2021
 
Новый вице-премьер Украины планирует участвовать в переговорах по Донбассу

Новый вице-премьер Украины Верещук планирует участвовать в переговорах по Донбассу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук на съезде партии в Киеве
Кандидат в мэры Киева от партии Слуга народа Ирина Верещук на съезде партии в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Новый вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что 10 ноября намерена присоединиться к переговорам по Донбассу в трехсторонней контактной группе.
В среду Верховная рада уволила Алексея Резникова с должности вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которую он занимал с марта 2020 года. Резников был в четверг назначен министром обороны страны. Он сообщил, что не будет больше принимать участие в трехсторонней контактной группе по Донбассу. В четверг парламент Украины назначил депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирину Верещук вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вместо Резникова.
"Да (планирую участвовать– ред.). Это будет в среду, на следующей неделе я присоединюсь к переговорному процессу. Как это будет - увидим. Мы договорились с президентом, что я приму участие, а потом увидим мою роль", - сказала Верещук в ходе общения с журналистами в четверг.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 12:06
Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
 
В миреУкраинаДонбассИрина Верещук
 
 
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