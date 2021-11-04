https://ria.ru/20211104/vaktsina-1757741835.html

Минск призвал дать разработке вакцины от COVID-19 статус союзной программы

Минск призвал дать разработке вакцины от COVID-19 статус союзной программы - РИА Новости, 04.11.2021

Минск призвал дать разработке вакцины от COVID-19 статус союзной программы

Новая пробиотическая вакцина для борьбы с коронавирусом может получить статус союзной программы, рассказал госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T20:04

2021-11-04T20:04

2021-11-04T20:06

союзное государство

дмитрий мезенцев

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Новая пробиотическая вакцина для борьбы с коронавирусом может получить статус союзной программы, рассказал госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев."Пандемия коронавируса стала угрозой здоровью и жизни миллионов людей. Полагаем, что Союзное государство не может оставаться в стороне от такой работы по противодействию инфекции. Мы знаем, что ученые петербургского института экспериментальной медицины совместно со специалистами одного их ведущих медицинских центров Министерства обороны России успешно ведут доклинические испытания новой пробиотической... вакцины в борьбе с коронавирусом. Предварительно уже с ними ознакомлены белорусские специалисты. Мы видели бы возможным придание такой работе статуса программы Союзного государства с готовностью полного финансирования из союзного бюджета", - сказал Мезенцев.

https://ria.ru/20211104/putin-1757726411.html

россия

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дмитрий мезенцев, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19