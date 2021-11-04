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EMA прокомментировало информацию о нарушениях при испытании вакцины Pfizer
EMA прокомментировало информацию о нарушениях при испытании вакцины Pfizer - РИА Новости, 04.11.2021
EMA прокомментировало информацию о нарушениях при испытании вакцины Pfizer
Информация о нарушениях при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech не ставит под сомнение выводы о ее безопасности и эффективности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T13:13
2021-11-04T13:13
2021-11-04T14:25
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в мире
вакцина pfizer/biontech
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Информация о нарушениях при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech не ставит под сомнение выводы о ее безопасности и эффективности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA)."Несмотря на серьезность этих заявлений, они не ставят под сомнение выводы о безопасности, эффективности и качестве самой вакцины", — заявил агентству представитель европейского регулятора.Брук Джексон, бывшая сотрудница и один из региональных руководителей компании Ventavia, которая проводила исследования препарата, ранее сообщила журналу BMJ о множестве серьезных нарушений в процессе исследования. "Нам известно, что в статье в BMJ сообщается о ненадлежащих методах работы, предположительно, имевших место в одной из исследовательских организаций США, участвовавших в основном исследовании, которое поддерживало авторизацию Comirnaty — вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech — как в Соединенных Штатах, так и в ЕС", — уточнил он.В EMA отметили, что тесно сотрудничают с американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и международными партнерами.Основное испытание для авторизации Comirnaty включало около 44 тысяч человек и проводилось примерно на 150 объектах по всему миру. Всего исследовательская организация Ventavia набрала около тысячи субъектов в США и трех исследовательских центрах по основному исследованию. Эксперты EMA "тщательно изучили все данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины", прежде чем пришли к выводам и одобрили ее разрешение, говорится в пресс-релизе.
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в мире, вакцина pfizer/biontech
13:13 04.11.2021 (обновлено: 14:25 04.11.2021)
EMA прокомментировало информацию о нарушениях при испытании вакцины Pfizer
EMA: данные о нарушениях при испытании вакцины Pfizer не ставят под сомнение ее безопасность
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Информация о нарушениях при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech не ставит под сомнение выводы о ее безопасности и эффективности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).
"Несмотря на серьезность этих заявлений, они не ставят под сомнение выводы о безопасности, эффективности и качестве самой вакцины", — заявил агентству представитель европейского регулятора.
Брук Джексон, бывшая сотрудница и один из региональных руководителей компании Ventavia, которая проводила исследования препарата, ранее сообщила журналу BMJ о множестве серьезных нарушений в процессе исследования.
"Нам известно, что в статье в BMJ сообщается о ненадлежащих методах работы, предположительно, имевших место в одной из исследовательских организаций США
, участвовавших в основном исследовании, которое поддерживало авторизацию Comirnaty — вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech — как в Соединенных Штатах, так и в ЕС", — уточнил он.
В EMA отметили, что тесно сотрудничают с американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и международными партнерами.
Основное испытание для авторизации Comirnaty включало около 44 тысяч человек и проводилось примерно на 150 объектах по всему миру. Всего исследовательская организация Ventavia набрала около тысячи субъектов в США и трех исследовательских центрах по основному исследованию. Эксперты EMA "тщательно изучили все данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины", прежде чем пришли к выводам и одобрили ее разрешение, говорится в пресс-релизе.