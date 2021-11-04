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Мишустин назвал укрепление интеграции Москвы и Минска верным решением
Мишустин назвал укрепление интеграции Москвы и Минска верным решением - РИА Новости, 04.11.2021
Мишустин назвал укрепление интеграции Москвы и Минска верным решением
Укрепление интеграции России и Белоруссии на фоне пандемии COVID-19, усиления санкционного давления и продолжения торговых войн - правильное решение, сказал... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T18:28
2021-11-04T18:28
2021-11-04T18:28
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Укрепление интеграции России и Белоруссии на фоне пандемии COVID-19, усиления санкционного давления и продолжения торговых войн - правильное решение, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания высшего Госсовета Союзного государства в формате видеоконференции"Мы понимаем, что действовать придется в непростых условиях: идет борьба с коронавирусом, усложняется международная конъюнктура, продолжаются торговые войны, усиливается санкционное давление. И в этой ситуации укрепление интеграции наших стран - самый верный путь", - отметил Мишустин.Как полагает политик, укрепляя интеграционные связи, " мы сможем эффективно противостоять кризисным явлениям и их последствиям, новым вызовам и угрозам".
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в мире, белоруссия, союзное государство, михаил мишустин, россия
Мишустин назвал укрепление интеграции Москвы и Минска верным решением
Мишустин назвал укрепление интеграции Москвы и Минска на фоне санкции верным решением