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Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась до 865 долларов
Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась до 865 долларов - РИА Новости, 04.11.2021
Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась до 865 долларов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов четверга снизилась почти на 5% к расчетной цене среды, до 865,2 доллара (752,4 евро) за тысячу кубометров, РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T22:13
2021-11-04T22:13
азия
европа
владимир путин
газпром
цены на нефть
спг
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов четверга снизилась почти на 5% к расчетной цене среды, до 865,2 доллара (752,4 евро) за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 935,6 доллара (806,5 евро) за тысячу кубометров, в течение дня опускалась до минимальных 849 долларов (738,3 евро), а к закрытию торгов составила 865,2 доллара (752,4 евро), что с учетом курсовой разницы на 4,9% ниже расчетной цены среды.Накануне стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов подскочила на 17,5% и превысила 950 долларов. Резкий скачок мог быть вызван тем, что "Газпром" 2 ноября не стал бронировать на первый квартал 2022 года дополнительную мощность для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему, а также мощность польского участка газопровода "Ямал - Европа".Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду она составила 918 долларов (791,4 евро).Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. В последние дни поводом для снижения котировок стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе. При этом цены по-прежнему время от времени резко подскакивают.
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азия, европа, владимир путин, газпром, цены на нефть, спг
22:13 04.11.2021
 
Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась до 865 долларов

Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась до 865 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов четверга снизилась почти на 5% к расчетной цене среды, до 865,2 доллара (752,4 евро) за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 935,6 доллара (806,5 евро) за тысячу кубометров, в течение дня опускалась до минимальных 849 долларов (738,3 евро), а к закрытию торгов составила 865,2 доллара (752,4 евро), что с учетом курсовой разницы на 4,9% ниже расчетной цены среды.
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Накануне стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов подскочила на 17,5% и превысила 950 долларов. Резкий скачок мог быть вызван тем, что "Газпром" 2 ноября не стал бронировать на первый квартал 2022 года дополнительную мощность для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему, а также мощность польского участка газопровода "Ямал - Европа".
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду она составила 918 долларов (791,4 евро).
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. В последние дни поводом для снижения котировок стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе. При этом цены по-прежнему время от времени резко подскакивают.
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АзияЕвропаВладимир ПутинГазпромЦены на нефтьСПГ
 
 
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