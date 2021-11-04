https://ria.ru/20211104/ssha-1757684301.html

В США представят проект о модернизации закона об иноагентах, сообщили СМИ

В США представят проект о модернизации закона об иноагентах, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2021

В США представят проект о модернизации закона об иноагентах, сообщили СМИ

Американские политики планируют в четверг представить законопроект о стандартизации и приведении в соответствие с цифровыми стандартами процесса регистрации... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T10:56

2021-11-04T10:56

2021-11-04T10:56

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Американские политики планируют в четверг представить законопроект о стандартизации и приведении в соответствие с цифровыми стандартами процесса регистрации иностранных агентов в США, он также сделает информацию об иноагентах более доступной для общественности, сообщает портал Axios.Планируется, что закон о модернизации регистрации иностранных агентов внесет правки в уже существующий в США закон о регистрации иностранных агентов (FARA). Политики предлагают сделать процесс выявления иноагентов более прозрачным, а также создать стандартизированную электронную базу данных о внесенных в список организациях и лицах, что сделает информацию открытой и доступной для широкой общественности. Отмечается, что изменения коснутся в том числе лоббистов и тех, кто, предположительно, пытается повлиять на выборы в США.Как отмечает портал, законопроект пользуется поддержкой как республиканцев, так и демократов.В США с 1938 года действует Закон о регистрации иностранных агентов (FARA). Согласно нормам этого закона, компании или лица, зарегистрированные в качестве иностранного агента, к чему может обязать минюст страны, должны раскрывать информацию о своей деятельности, включая финансовую, американским властям. Регистрация иностранным агентом во многих случаях серьезно затрудняет работу организации и может повлечь репутационные или иные риски при работе в США.

https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737301031.html

https://ria.ru/20210710/inoagenty-1740713547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша