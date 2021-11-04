06:12 04.11.2021 (обновлено: 12:06 04.11.2021)
Россия и Китай обсудили иранскую ядерную проблему
Россия и Китай выразили готовность продвигать решение иранской ядерной проблемы
© AP Photo / Mary AltafferКитайский дипломат Ма Чжаосюй
© AP Photo / Mary Altaffer
ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Замглавы МИД РФ и КНР Сергей Рябков и Ма Чжаосюй в среду провели телефонный разговор, в ходе которого договорились укреплять стратегическое сотрудничество двух стран и совместно продвигать урегулирование иранской ядерной проблемы политическим и дипломатическим путем.
"Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй 3 ноября провел телефонный разговор с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, стороны обменялись мнениями по иранской ядерной проблеме и достигли широкого консенсуса", - говорится в заявлении по итогам разговора, размещенном на сайте МИД КНР.
В ходе разговора дипломаты подчеркнули, что нынешняя ситуация с иранским атомом находится на важном этапе, и все стороны должны прикладывать совместные усилия для содействия скорейшему возобновлению переговоров по возврату к реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Вместе с тем, указали в МИД КНР, "все стороны должны уважать и учитывать обеспокоенности друг друга, занимать гибкую и прагматичную позицию, а также как можно скорее вернуть СВПД на верный путь".
"Обе стороны договорились продолжать укреплять стратегическое сотрудничество и совместно продвигать урегулирование иранской ядерной проблемы политическим и дипломатическим путем", - указали в китайском внешнеполитическом ведомстве.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.