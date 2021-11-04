https://ria.ru/20211104/sotrudnichestvo-1757670060.html

Россия и Китай обсудили иранскую ядерную проблему

Россия и Китай обсудили иранскую ядерную проблему - РИА Новости, 04.11.2021

Россия и Китай обсудили иранскую ядерную проблему

Замглавы МИД РФ и КНР Сергей Рябков и Ма Чжаосюй в среду провели телефонный разговор, в ходе которого договорились укреплять стратегическое сотрудничество двух... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T06:12

2021-11-04T06:12

2021-11-04T12:06

в мире

китай

мид кнр

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Замглавы МИД РФ и КНР Сергей Рябков и Ма Чжаосюй в среду провели телефонный разговор, в ходе которого договорились укреплять стратегическое сотрудничество двух стран и совместно продвигать урегулирование иранской ядерной проблемы политическим и дипломатическим путем."Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй 3 ноября провел телефонный разговор с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, стороны обменялись мнениями по иранской ядерной проблеме и достигли широкого консенсуса", - говорится в заявлении по итогам разговора, размещенном на сайте МИД КНР.В ходе разговора дипломаты подчеркнули, что нынешняя ситуация с иранским атомом находится на важном этапе, и все стороны должны прикладывать совместные усилия для содействия скорейшему возобновлению переговоров по возврату к реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).Вместе с тем, указали в МИД КНР, "все стороны должны уважать и учитывать обеспокоенности друг друга, занимать гибкую и прагматичную позицию, а также как можно скорее вернуть СВПД на верный путь".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.

https://ria.ru/20211101/iran-1757204928.html

https://ria.ru/20211103/postpred-1757658497.html

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в мире, китай, мид кнр, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия