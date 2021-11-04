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Высший государственный совет Союзного государства
Высший государственный совет Союзного государства - РИА Новости, 04.11.2021
Высший государственный совет Союзного государства
8 декабря 1999 года в Москве состоялось подписание Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. 26 января 2000 года, после ратификации договора РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T00:37
2021-11-04T00:37
справки
белоруссия
высший государственный совет союзного государства
россия
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8 декабря 1999 года в Москве состоялось подписание Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. 26 января 2000 года, после ратификации договора парламентами двух стран, он вступил в силу. Этим же документом предписывалось создание органов, регулирующих деятельность Союзного государства и жизнь внутри него. В их число вошли Высший государственный совет, Совет министров и Постоянный комитет.Высший государственный совет является высшим органом Союзного государства. В его состав входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов двух стран. В настоящее время членами Высшего государственного совета являются: президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин, председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.Высший Государственный Совет выполняет основные задачи:Высший государственный совет выполняет и другие функции, отнесенные к его ведению Договором о создании Союзного государства, либо переданные на его рассмотрение государствами-участниками.Высший государственный совет в пределах своих полномочий издает декреты, постановления и директивы. Акты Высшего государственного совета принимаются на основе единогласия государств-участников. Акт не является принятым, если одно из государств-участников высказалось против его принятия. Голосование на заседаниях Высшего государственного совета от имени государства-участника осуществляет глава государства либо лицо, им уполномоченное.Председателем Высшего Государственного Совета является один из глав государств-участников на основе ротации если они не договорились об ином.В настоящее время председателем Высшего государственного совета является президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 2000 года.Первое заседание Высшего государственного совета Союзного государства состоялось 26 января 2000 года. Очередное заседание прошло 19 июня 2018 года. По итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства лидеры двух стран приняли совместное заявление, в котором подтвердили общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнерства между Россией и Белоруссией. Кроме того, страны утвердили программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы. Очередное заседание Высшего государственного совета состоится 4 ноября 2021 года в режиме видеоконференции, на нем президенты России и Белоруссии, как ожидается, утвердят союзные программы и одобрят военную доктрину двух государств. 10 сентября 2021 года главы правительств РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели заседание Совета министров Союзного государства. По итогам заседания были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции в различных отраслях экономики. По словам белорусского премьера, программы разноскоростные, в некоторых из них мероприятия рассчитаны вплоть до 2027 года. Головченко позже уточнил, что союзные программы могут быть еще более детализированы после их утверждения президентами России и Белоруссии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, белоруссия, высший государственный совет союзного государства, россия
00:37 04.11.2021
 

Высший государственный совет Союзного государства

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкПодписание Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. 8 декабря 1999 года
Подписание Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. 8 декабря 1999 года - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Владимир Родионов
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8 декабря 1999 года в Москве состоялось подписание Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. 26 января 2000 года, после ратификации договора парламентами двух стран, он вступил в силу.
Этим же документом предписывалось создание органов, регулирующих деятельность Союзного государства и жизнь внутри него. В их число вошли Высший государственный совет, Совет министров и Постоянный комитет.
Высший государственный совет является высшим органом Союзного государства. В его состав входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов двух стран.
В настоящее время членами Высшего государственного совета являются: президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин, председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.
Высший Государственный Совет выполняет основные задачи:
  • определяет важнейшие вопросы развития Союзного государства;
  • образует в пределах своей компетенции органы Союзного государства, включая органы управления отраслевого и функционального характера;
  • назначает выборы в Палату представителей парламента Союзного государства;
  • утверждает бюджет Союзного государства, принятый парламентом Союзного государства, и годовые отчеты о его исполнении;
  • утверждает международные договоры Союзного государства, ратифицированные парламентом;
  • утверждает государственную символику Союзного государства;
  • определяет местопребывание органов Союзного государства;
  • заслушивает ежегодный отчет председателя совета министров о реализации принятых решений.
Высший государственный совет выполняет и другие функции, отнесенные к его ведению Договором о создании Союзного государства, либо переданные на его рассмотрение государствами-участниками.
Высший государственный совет в пределах своих полномочий издает декреты, постановления и директивы. Акты Высшего государственного совета принимаются на основе единогласия государств-участников. Акт не является принятым, если одно из государств-участников высказалось против его принятия. Голосование на заседаниях Высшего государственного совета от имени государства-участника осуществляет глава государства либо лицо, им уполномоченное.
Председателем Высшего Государственного Совета является один из глав государств-участников на основе ротации если они не договорились об ином.
В настоящее время председателем Высшего государственного совета является президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 2000 года.
Первое заседание Высшего государственного совета Союзного государства состоялось 26 января 2000 года.
Очередное заседание прошло 19 июня 2018 года. По итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства лидеры двух стран приняли совместное заявление, в котором подтвердили общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнерства между Россией и Белоруссией. Кроме того, страны утвердили программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы.
Очередное заседание Высшего государственного совета состоится 4 ноября 2021 года в режиме видеоконференции, на нем президенты России и Белоруссии, как ожидается, утвердят союзные программы и одобрят военную доктрину двух государств.
10 сентября 2021 года главы правительств РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели заседание Совета министров Союзного государства. По итогам заседания были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции в различных отраслях экономики. По словам белорусского премьера, программы разноскоростные, в некоторых из них мероприятия рассчитаны вплоть до 2027 года. Головченко позже уточнил, что союзные программы могут быть еще более детализированы после их утверждения президентами России и Белоруссии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиБелоруссияВысший государственный совет Союзного государстваРоссия
 
 
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