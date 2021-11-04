https://ria.ru/20211104/samooborona-1757702370.html

КНДР назвала укрепление самообороны "неизбежным выбором"

КНДР назвала укрепление самообороны "неизбежным выбором" - РИА Новости, 04.11.2021

КНДР назвала укрепление самообороны "неизбежным выбором"

КНДР считает меры по укреплению своих возможностей самообороны "неизбежным выбором" и суверенным правом, призванным предотвращать войну, заявил МИД Северной... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:23

2021-11-04T14:23

2021-11-04T14:23

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. КНДР считает меры по укреплению своих возможностей самообороны "неизбежным выбором" и суверенным правом, призванным предотвращать войну, заявил МИД Северной Кореи."Укрепление нашей самооборонной способности не нацелено на какое-то определенное государство или силы, а является неизбежным выбором для предотвращения самой войны и защиты суверенитета, достоинства государства и права народа на существование и развитие. Это общепризнанное в плане международного законодательства достойное право суверенного государства", - заявил северокорейский МИД.В доказательство своей правоты МИД КНДР в сообщении упоминает заявления российской стороны. В частности приводит, не называя имени, комментарий представителя МИД РФ.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "на полях" Третьего Евразийского женского форума 14 октября ответила на вопрос, как Россия относится к праву КНДР на самооборону, что позиция РФ "основывается на международном праве". Она пояснила, что статья 51 Устава ООН "закрепляет неотъемлемое право государств-членов Организации на индивидуальную или коллективную самооборону, если они подвергаются вооруженному нападению; данное положение в полной мере относится ко всем государствам-членам ООН, в том числе КНДР"."Такие утверждения – правильная оценка несправедливого поведения и двойных стандартов США и Запада, которые безосновательно придираются к нашим самостоятельным мерам по укреплению обороноспособности", - подводит итог МИД КНДР.

https://ria.ru/20211020/raketa-1755498094.html

сша

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, кндр (северная корея), мид кндр, мария захарова, россия