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КНДР назвала укрепление самообороны "неизбежным выбором"
КНДР назвала укрепление самообороны "неизбежным выбором" - РИА Новости, 04.11.2021
КНДР назвала укрепление самообороны "неизбежным выбором"
КНДР считает меры по укреплению своих возможностей самообороны "неизбежным выбором" и суверенным правом, призванным предотвращать войну, заявил МИД Северной... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T14:23
2021-11-04T14:23
в мире
сша
оон
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. КНДР считает меры по укреплению своих возможностей самообороны "неизбежным выбором" и суверенным правом, призванным предотвращать войну, заявил МИД Северной Кореи."Укрепление нашей самооборонной способности не нацелено на какое-то определенное государство или силы, а является неизбежным выбором для предотвращения самой войны и защиты суверенитета, достоинства государства и права народа на существование и развитие. Это общепризнанное в плане международного законодательства достойное право суверенного государства", - заявил северокорейский МИД.В доказательство своей правоты МИД КНДР в сообщении упоминает заявления российской стороны. В частности приводит, не называя имени, комментарий представителя МИД РФ.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "на полях" Третьего Евразийского женского форума 14 октября ответила на вопрос, как Россия относится к праву КНДР на самооборону, что позиция РФ "основывается на международном праве". Она пояснила, что статья 51 Устава ООН "закрепляет неотъемлемое право государств-членов Организации на индивидуальную или коллективную самооборону, если они подвергаются вооруженному нападению; данное положение в полной мере относится ко всем государствам-членам ООН, в том числе КНДР"."Такие утверждения – правильная оценка несправедливого поведения и двойных стандартов США и Запада, которые безосновательно придираются к нашим самостоятельным мерам по укреплению обороноспособности", - подводит итог МИД КНДР.
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в мире, сша, оон, кндр (северная корея), мид кндр, мария захарова, россия
14:23 04.11.2021
 
КНДР назвала укрепление самообороны "неизбежным выбором"

МИД Северной Кореи назвал укрепление самообороны "неизбежным выбором" и суверенным правом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПарад в Сеуле. Архивное фото
Парад в Сеуле. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. КНДР считает меры по укреплению своих возможностей самообороны "неизбежным выбором" и суверенным правом, призванным предотвращать войну, заявил МИД Северной Кореи.
"Укрепление нашей самооборонной способности не нацелено на какое-то определенное государство или силы, а является неизбежным выбором для предотвращения самой войны и защиты суверенитета, достоинства государства и права народа на существование и развитие. Это общепризнанное в плане международного законодательства достойное право суверенного государства", - заявил северокорейский МИД.
В доказательство своей правоты МИД КНДР в сообщении упоминает заявления российской стороны. В частности приводит, не называя имени, комментарий представителя МИД РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "на полях" Третьего Евразийского женского форума 14 октября ответила на вопрос, как Россия относится к праву КНДР на самооборону, что позиция РФ "основывается на международном праве". Она пояснила, что статья 51 Устава ООН "закрепляет неотъемлемое право государств-членов Организации на индивидуальную или коллективную самооборону, если они подвергаются вооруженному нападению; данное положение в полной мере относится ко всем государствам-членам ООН, в том числе КНДР".
"Такие утверждения – правильная оценка несправедливого поведения и двойных стандартов США и Запада, которые безосновательно придираются к нашим самостоятельным мерам по укреплению обороноспособности", - подводит итог МИД КНДР.
Пуск ракеты в Северной Корее - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 23:48
Пуск ракеты в КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила постпред США
 
В миреСШАООНКНДР (Северная Корея)МИД КНДРМария ЗахароваРоссия
 
 
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