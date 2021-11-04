https://ria.ru/20211104/saakashvili-1757719849.html

Саакашвили сообщил о критическом состоянии здоровья

Саакашвили сообщил о критическом состоянии здоровья - РИА Новости, 04.11.2021

Саакашвили сообщил о критическом состоянии здоровья

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила письмо от экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T16:55

2021-11-04T16:55

2021-11-04T16:55

в мире

украина

грузия

михаил саакашвили

владимир зеленский

верховная рада украины

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КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила письмо от экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, в котором он сообщил о критическом состоянии здоровья.Саакашвили голодает в грузинской тюрьме уже 35 дней в знак протеста."Сегодня получила письмо от гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили. На 35-й день голодовки Михаил сообщает о критическом состоянии своего здоровья и неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне", - написала Денисова в Telegram. Также она опубликовала фотографию письма политика.Она призвала власти Грузии придерживаться норм международного права и обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/saakashvili-1757649807.html

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, верховная рада украины