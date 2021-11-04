https://ria.ru/20211104/putin-1757718576.html
Путин прилетел в Севастополь на празднование Дня народного единства
Путин прилетел в Севастополь на празднование Дня народного единства - РИА Новости, 04.11.2021
Путин прилетел в Севастополь на празднование Дня народного единства
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Севастополь, в течение дня глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T16:42
2021-11-04T16:42
2021-11-04T16:42
севастополь
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
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александр лукашенко
день народного единства
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Севастополь, в течение дня глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, а также пообщается по видеосвязи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.В планах у главы государства посещение мемориального комплекса, посвященного окончанию Гражданской войны в России, сообщил накануне журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ожидается, что Путин выступит с речью, а также примет участие в церемонии возложения цветов. Традиционного приема по случаю Дня народного единства не будет, как и в 2020 году.Также у президента запланирована встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. Кроме того, 4 ноября состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, в котором Путин и Лукашенко примут участие в формате видеосвязи.
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севастополь, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, россия, александр лукашенко, день народного единства
Путин прилетел в Севастополь на празднование Дня народного единства
Путин прилетел в Севастополь на празднование Дня народного единства