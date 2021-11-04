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При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей

При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей - РИА Новости, 04.11.2021

При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Елань Волгоградской области, против матери, которая оставила их без присмотра, возбуждено уголовное дело, РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T12:23

2021-11-04T12:23

2021-11-04T12:23

происшествия

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 4 ноя - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Елань Волгоградской области, против матери, которая оставила их без присмотра, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР по региону.По информации ведомства, вечером в среду жительница Елани оставила одних дома своих четырех детей и ушла распивать спиртное. Через некоторое в доме погас свет и задымилась розетка, 10-летняя девочка разбила окно и вытащила четырехлетнего брата, а восьмилетний мальчик пытался спасти двухлетнего брата, но оба не смогли выбраться из дома."В бессознательном состоянии их обнаружили сотрудники МЧС, прибывшие на место пожара. Несмотря на оказанную помощь, дети скончались в медицинском учреждении в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении СК.Отмечается, что, по предварительной версии следствия, причиной пожара стала неисправная проводка. По данным СК, семья стоит на учёте в органах профилактики из-за злоупотребления спиртным матерью детей. Отмечается, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".

https://ria.ru/20211103/ubiystvo-1757539951.html

волгоградская область

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2021

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происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)