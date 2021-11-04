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Кандидат от власти: "Не ваше дело, чему мы учим ваших детей"
Кандидат от власти: "Не ваше дело, чему мы учим ваших детей" - РИА Новости, 04.11.2021
Кандидат от власти: "Не ваше дело, чему мы учим ваших детей"
Спасибо Америке за то, что она есть. Точнее, за то, что развивающийся там сейчас гражданский конфликт помогает нам задуматься над вещами, которые мы, может... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T08:00
2021-11-04T07:53
авторы
дети
сша
демократическая партия сша
республиканская партия сша
россия
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Спасибо Америке за то, что она есть. Точнее, за то, что развивающийся там сейчас гражданский конфликт помогает нам задуматься над вещами, которые мы, может быть, особо и не замечали. Например, над таким вопросом: ваши дети — они ваши или принадлежат государству?Дело в том, что именно этот вопрос оказался, во-первых, ключевым в только что прошедших в штате Виргиния губернаторских выборах. Во-вторых, попутно выяснилось, что образование теперь — основная линия политической борьбы по США в целом. Той самой борьбы — между демократами и республиканцами. Той самой борьбы, которая на самом-то деле — глобальная схватка мировоззрений.Два кандидата в Виргинии (от демократов Терри Маколифф, от республиканцев Гленн Янкин) спорили о многом, но быстро выяснили, что публику волнует прежде всего главный на сегодняшний день американский скандал — насчет диктуемых государством программ образования. Драка была невероятной, кандидаты шли ноздря в ноздрю. Демократы выписали в свою поддержку даже Барака Обаму, но он только еще больше раззадорил другую половину местных избирателей. Победил республиканец, но это несущественно — главное то, что в процессе кампании выявилось.А выявилось, что, как сформулировал журнал The American Conservative, "Виргиния может перевернуть ситуацию в американской войне за образование". Из подзаголовка: "У штата есть шанс свергнуть режим образовократов". И ключевая мысль из текста: "Я не думаю, что родители должны говорить школам, чему те должны учить". Это, понятно, фраза демократа Маколиффа.Драка за смысл и суть образования (и роль семьи в таковом) разворачивается вообще-то уже несколько лет, вместе с общеамериканской борьбой за все прочее. Но сначала она шла стихийно, во множестве отдельных школ по всей стране. Дальше, по описанию того же журнала, произошло следующее: какое-то время школы перевели на дистанционку и родители впервые массово услышали (через плечо отпрыска), чему в этих школах детей учат. Одни пришли в восторг, другие в ужас. Начались скандалы на родительских собраниях — тоже поначалу разрозненные. Заметим, на одной из сторон — вся мощь политической машины демократов, которые вроде как победили и продвигают свою идеологию в школьные программы.Сегодня "школьный" протест республиканской половины страны стал системным, вышел на первый план среди прочих фронтов противостояния и идет по поводу трех пунктов. Первый — это "критическая расовая теория", когда детям с первого класса объясняют, что одни из них по факту рождения и цвета кожи — угнетатели, а другие — угнетенные. Второй — это все и всякое на темы секса, но сводится разговор чаще всего к насаждению культа трансгендерности, когда "гендерно подвижные" персонажи лезут не в те раздевалки, и так далее. Третий — такие правила ковидной безопасности, которые "превращают школы в ГУЛАГи".В главный фронт общенационального сопротивления демократам все эти проблемы превратились недавно, когда "образовократы" при поддержке Белого дома, устав от скандалов, обратились за защитой к генеральному прокурору Меррику Гарланду. И тот заявил, что родители, возражающие против такого образования на родительских собраниях, — это "внутренние террористы". Потом извинился, но было уже поздно. По всей стране родители соответствующих взглядов начали наперебой подавать судебные иски, заявляя, что в школах их лишили свободы слова (нарушив первую поправку к конституции). Да еще и лишили этой свободы по вопросу о том, как надо учить их же детей. Но не забудем, что не менее многочисленные их оппоненты, в том числе из родителей-демократов, в ярости. Потому что они считают, что государство как раз и должно диктовать людям, как учить их детей.Это одна из классических линий разлома между левой и правой идеологией. Одна из самых жутких книг в истории человечества после "Молота ведьм" — "Город солнца" Томмазо Кампанеллы — объясняет, что в идеальном обществе детей у родителей отбирают сразу и учат так, как считают нужным хозяева города. Это — левая идея. Вы уже догадываетесь, что разговор выходит на недавнее выступление Владимира Путина в дискуссионном клубе "Валдай". Дословно: "Все это — как это, может быть, кому-то покажется неожиданным — мы в России уже проходили, у нас это уже было. Большевики после революции 1917 года, опираясь на догмы Маркса и Энгельса, тоже объявили, что изменят весь привычный уклад, не только политический и экономический, но и само представление о том, что такое человеческая мораль, основы здорового существования общества. Разрушение вековых ценностей, веры, отношений между людьми вплоть до полного отказа от семьи — такое было…"Но тут надо внести существенную поправку: оно было, вопрос в том, сколько продержалось. Да, в первые годы большевистского режима левизна зашкаливала, и в школах прежде всего. Новая власть начала диктовать всей стране, чему должны учиться дети: чему-то принципиально новому и "пролетарскому". Можно вспомнить, как в 1920 году была принята "Инструкция политико-просветительского отдела Наркомпроса о пересмотре каталогов и изъятии устаревшей литературы из общественных библиотек". Запретили Аксакова, Андерсена, Достоевского, Флобера, Шекспира и еще тысячи авторов или отдельных книг.Но уже в 30-е годы советские школьники учились в несколько другой стране. Да, образование было сильно приправлено научным и ненаучным коммунизмом, запрещено было многое, однако в нем был уже вернувшийся Пушкин и многое другое. Началась иная эпоха, стиль которой по части просвещения и многого другого называли, вместо революционного модернизма, "сталинским ампиром". Созданную тогда систему образования мы уважаем до сих пор.Почему так получилось? А потому что всенародная тяга к книгам, знаниям, классической грамотности как к ответу на все вопросы возникла очень задолго до 1917 года, и новый режим — точнее, тот режим, который возник в 30-е годы, — это учитывал. То есть советский строй в версии 2.0 решил, что — смотри выше, на нынешние мучения американцев — детей надо учить приблизительно так, как этого хотят их родители. Потому что это прежде всего их дети, как бы ни хотелось государству поучаствовать в их воспитании. Хороший исторический урок.
https://ria.ru/20211014/psaki-1754659292.html
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Дмитрий Косырев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
авторы, дети, сша, демократическая партия сша, республиканская партия сша, россия
08:00 04.11.2021
 

Кандидат от власти: "Не ваше дело, чему мы учим ваших детей"

© AFP 2021 / Chip SomodevillaКандидат в губернаторы Вирджинии от республиканской партии Гленн Янгкин на митинге перед выборами в Вирджинии
Кандидат в губернаторы Вирджинии от республиканской партии Гленн Янгкин на митинге перед выборами в Вирджинии - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© AFP 2021 / Chip Somodevilla
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Спасибо Америке за то, что она есть. Точнее, за то, что развивающийся там сейчас гражданский конфликт помогает нам задуматься над вещами, которые мы, может быть, особо и не замечали. Например, над таким вопросом: ваши дети — они ваши или принадлежат государству?
Дело в том, что именно этот вопрос оказался, во-первых, ключевым в только что прошедших в штате Виргиния губернаторских выборах. Во-вторых, попутно выяснилось, что образование теперь — основная линия политической борьбы по США в целом. Той самой борьбы — между демократами и республиканцами. Той самой борьбы, которая на самом-то деле — глобальная схватка мировоззрений.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 23:53
Псаки жестко высказалась о качестве дошкольного образования в США
Два кандидата в Виргинии (от демократов Терри Маколифф, от республиканцев Гленн Янкин) спорили о многом, но быстро выяснили, что публику волнует прежде всего главный на сегодняшний день американский скандал — насчет диктуемых государством программ образования. Драка была невероятной, кандидаты шли ноздря в ноздрю. Демократы выписали в свою поддержку даже Барака Обаму, но он только еще больше раззадорил другую половину местных избирателей. Победил республиканец, но это несущественно — главное то, что в процессе кампании выявилось.
А выявилось, что, как сформулировал журнал The American Conservative, "Виргиния может перевернуть ситуацию в американской войне за образование". Из подзаголовка: "У штата есть шанс свергнуть режим образовократов". И ключевая мысль из текста: "Я не думаю, что родители должны говорить школам, чему те должны учить". Это, понятно, фраза демократа Маколиффа.
© REUTERS / Elizabeth FrantzКандидат в губернаторы штата Виргиния Терри Маколифф во время выступления в Фэрфаксе
Кандидат в губернаторы штата Вирджиния Терри МакОлифф во время выступления в Фэрфаксе - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Кандидат в губернаторы штата Виргиния Терри Маколифф во время выступления в Фэрфаксе
Драка за смысл и суть образования (и роль семьи в таковом) разворачивается вообще-то уже несколько лет, вместе с общеамериканской борьбой за все прочее. Но сначала она шла стихийно, во множестве отдельных школ по всей стране. Дальше, по описанию того же журнала, произошло следующее: какое-то время школы перевели на дистанционку и родители впервые массово услышали (через плечо отпрыска), чему в этих школах детей учат. Одни пришли в восторг, другие в ужас. Начались скандалы на родительских собраниях — тоже поначалу разрозненные. Заметим, на одной из сторон — вся мощь политической машины демократов, которые вроде как победили и продвигают свою идеологию в школьные программы.
Флаг Миссисипи во время акции рядом с Капитолием в городе Джексон, должны рассмотреть вопрос об изменении флага штата - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 08:00
"Прослыть расистом хуже, чем убийцей". Белых стыдят за цвет кожи
Сегодня "школьный" протест республиканской половины страны стал системным, вышел на первый план среди прочих фронтов противостояния и идет по поводу трех пунктов. Первый — это "критическая расовая теория", когда детям с первого класса объясняют, что одни из них по факту рождения и цвета кожи — угнетатели, а другие — угнетенные. Второй — это все и всякое на темы секса, но сводится разговор чаще всего к насаждению культа трансгендерности, когда "гендерно подвижные" персонажи лезут не в те раздевалки, и так далее. Третий — такие правила ковидной безопасности, которые "превращают школы в ГУЛАГи".
В главный фронт общенационального сопротивления демократам все эти проблемы превратились недавно, когда "образовократы" при поддержке Белого дома, устав от скандалов, обратились за защитой к генеральному прокурору Меррику Гарланду. И тот заявил, что родители, возражающие против такого образования на родительских собраниях, — это "внутренние террористы". Потом извинился, но было уже поздно. По всей стране родители соответствующих взглядов начали наперебой подавать судебные иски, заявляя, что в школах их лишили свободы слова (нарушив первую поправку к конституции). Да еще и лишили этой свободы по вопросу о том, как надо учить их же детей. Но не забудем, что не менее многочисленные их оппоненты, в том числе из родителей-демократов, в ярости. Потому что они считают, что государство как раз и должно диктовать людям, как учить их детей.
Граффити с изображение статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 08:00
Если у вас есть отец, вы расист
Это одна из классических линий разлома между левой и правой идеологией. Одна из самых жутких книг в истории человечества после "Молота ведьм" — "Город солнца" Томмазо Кампанеллы — объясняет, что в идеальном обществе детей у родителей отбирают сразу и учат так, как считают нужным хозяева города. Это — левая идея. Вы уже догадываетесь, что разговор выходит на недавнее выступление Владимира Путина в дискуссионном клубе "Валдай". Дословно: "Все это — как это, может быть, кому-то покажется неожиданным — мы в России уже проходили, у нас это уже было. Большевики после революции 1917 года, опираясь на догмы Маркса и Энгельса, тоже объявили, что изменят весь привычный уклад, не только политический и экономический, но и само представление о том, что такое человеческая мораль, основы здорового существования общества. Разрушение вековых ценностей, веры, отношений между людьми вплоть до полного отказа от семьи — такое было…"
Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 10:06
"Русские максимально правы". Американцы согласились со словами Путина о США
Но тут надо внести существенную поправку: оно было, вопрос в том, сколько продержалось. Да, в первые годы большевистского режима левизна зашкаливала, и в школах прежде всего. Новая власть начала диктовать всей стране, чему должны учиться дети: чему-то принципиально новому и "пролетарскому". Можно вспомнить, как в 1920 году была принята "Инструкция политико-просветительского отдела Наркомпроса о пересмотре каталогов и изъятии устаревшей литературы из общественных библиотек". Запретили Аксакова, Андерсена, Достоевского, Флобера, Шекспира и еще тысячи авторов или отдельных книг.
Но уже в 30-е годы советские школьники учились в несколько другой стране. Да, образование было сильно приправлено научным и ненаучным коммунизмом, запрещено было многое, однако в нем был уже вернувшийся Пушкин и многое другое. Началась иная эпоха, стиль которой по части просвещения и многого другого называли, вместо революционного модернизма, "сталинским ампиром". Созданную тогда систему образования мы уважаем до сих пор.
Родители провожают детей в школу в Мэйвуде, США - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 19:06В мире
Толерантная школа в США отменила дресс-код для сатанистов
Почему так получилось? А потому что всенародная тяга к книгам, знаниям, классической грамотности как к ответу на все вопросы возникла очень задолго до 1917 года, и новый режим — точнее, тот режим, который возник в 30-е годы, — это учитывал. То есть советский строй в версии 2.0 решил, что — смотри выше, на нынешние мучения американцев — детей надо учить приблизительно так, как этого хотят их родители. Потому что это прежде всего их дети, как бы ни хотелось государству поучаствовать в их воспитании. Хороший исторический урок.
 
АвторыДетиСШАДемократическая партия СШАРеспубликанская партия СШАРоссия
 
 
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