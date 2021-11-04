https://ria.ru/20211104/ministr-1757710610.html
СМИ: в Узбекистане уволили министра информационных технологий
СМИ: в Узбекистане уволили министра информационных технологий - РИА Новости, 04.11.2021
СМИ: в Узбекистане уволили министра информационных технологий
Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков уволен с поста из-за приостановки работы соцсетей и мессенджеров в минувшую среду,... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:41
2021-11-04T15:41
2021-11-04T16:29
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 4 ноя – РИА Новости. Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков уволен с поста из-за приостановки работы соцсетей и мессенджеров в минувшую среду, сообщает в четверг местное интернет-издание kun.uz.В среду Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям Узбекистана (Узкомнадзор) ограничила работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, "Одноклассники" и YouTube из-за нарушения закона о персональных данных. Президент Узбекистана Шавкат Мирзеев назвал такие действия недальновидными и поручил уволить главу Узкомнадзора Голибшера Зияева. К вечеру того же дня работа этих ресурсов в стране была восстановлена в полном объеме."Глава Мининфокома Шухрат Садиков уволен за блокировку соцсетей ", - сообщает издание со ссылкой на источники в правительстве.По данным издания, также уволен советник премьер-министра Узбекистана, начальник департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжон Умаров.Мирзиёев в конце января подписал поправки в закон "О персональных данных", в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. Позднее Узкомнадзор сообщил, что уведомил ряд зарубежных интернет-компаний - Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex о необходимости выполнения указанных требований закона. В июле надзорный орган ограничил работу Skype, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat до устранения ими нарушений.В понедельник Мирзиеев подписал поправки в законодательство, предусматривающие с февраля 2022 года введение штрафов для социальных сетей за нарушение закона о хранении персональных данных на территории страны – от 2,5 тысяч до 5 тысяч долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев
15:41 04.11.2021 (обновлено: 16:29 04.11.2021)
СМИ: в Узбекистане уволили министра информационных технологий
Kun.uz: министра информтехнологий Узбекистана уволили из-за приостановки работы соцсетей
ТАШКЕНТ, 4 ноя – РИА Новости.
Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков уволен с поста из-за приостановки работы соцсетей и мессенджеров в минувшую среду, сообщает в четверг местное интернет-издание kun.uz
.
В среду Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям Узбекистана
(Узкомнадзор) ограничила работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, "Одноклассники" и YouTube из-за нарушения закона о персональных данных. Президент Узбекистана Шавкат Мирзеев
назвал такие действия недальновидными и поручил уволить главу Узкомнадзора Голибшера Зияева. К вечеру того же дня работа этих ресурсов в стране была восстановлена в полном объеме.
"Глава Мининфокома Шухрат Садиков уволен за блокировку соцсетей ", - сообщает издание со ссылкой на источники в правительстве.
По данным издания, также уволен советник премьер-министра Узбекистана, начальник департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжон Умаров.
Мирзиёев в конце января подписал поправки в закон "О персональных данных", в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. Позднее Узкомнадзор сообщил, что уведомил ряд зарубежных интернет-компаний - Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex о необходимости выполнения указанных требований закона. В июле надзорный орган ограничил работу Skype, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat до устранения ими нарушений.
В понедельник Мирзиеев подписал поправки в законодательство, предусматривающие с февраля 2022 года введение штрафов для социальных сетей за нарушение закона о хранении персональных данных на территории страны – от 2,5 тысяч до 5 тысяч долларов.