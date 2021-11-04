https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757720268.html

В США с начала пандемии от коронавируса умерли более 750 тысяч человек

В США с начала пандемии от коронавируса умерли более 750 тысяч человек - РИА Новости, 04.11.2021

В США с начала пандемии от коронавируса умерли более 750 тысяч человек

Более 750 тысяч человек скончались в США от коронавируса с начала пандемии, сообщает университет Хопкинса, который публикует ежедневную статистику по... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T17:00

2021-11-04T17:00

2021-11-04T17:00

распространение коронавируса

в мире

сша

аризона

калифорния

коронавирусы

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571139371_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_13ae354a0b1054d58e033f85a83c6b79.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Более 750 тысяч человек скончались в США от коронавируса с начала пандемии, сообщает университет Хопкинса, который публикует ежедневную статистику по заболеваемости и смертности от этой инфекции.По его данным, количество смертельных случаев достигло 750 тысяч 431 человек. Согласно той же информации, хуже всего ситуация с COVID-19 в округах, входящих в штаты Калифорния и Аризона.

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757707409.html

сша

аризона

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, аризона, калифорния, коронавирусы, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса