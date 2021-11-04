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В США с начала пандемии от коронавируса умерли более 750 тысяч человек
В США с начала пандемии от коронавируса умерли более 750 тысяч человек - РИА Новости, 04.11.2021
В США с начала пандемии от коронавируса умерли более 750 тысяч человек
Более 750 тысяч человек скончались в США от коронавируса с начала пандемии, сообщает университет Хопкинса, который публикует ежедневную статистику по... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:00
2021-11-04T17:00
2021-11-04T17:00
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Более 750 тысяч человек скончались в США от коронавируса с начала пандемии, сообщает университет Хопкинса, который публикует ежедневную статистику по заболеваемости и смертности от этой инфекции.По его данным, количество смертельных случаев достигло 750 тысяч 431 человек. Согласно той же информации, хуже всего ситуация с COVID-19 в округах, входящих в штаты Калифорния и Аризона.
https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757707409.html
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в мире, сша, аризона, калифорния, коронавирусы, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса
В США с начала пандемии от коронавируса умерли более 750 тысяч человек
Число скончавшихся от коронавируса в США с начала пандемии превысило 750 тысяч человек