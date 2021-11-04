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Духовник Пафнутиево-Боровского монастыря умер от коронавируса
Духовник Пафнутиево-Боровского монастыря умер от коронавируса - РИА Новости, 04.11.2021
Духовник Пафнутиево-Боровского монастыря умер от коронавируса
Духовник Пафнутиево-Боровского монастыря Калужской епархии схиархимандрит Власий (Перегонцев) скончался в четверг на 88-м году жизни от осложнений, вызванных... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T16:38
2021-11-04T17:41
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Духовник Пафнутиево-Боровского монастыря Калужской епархии схиархимандрит Власий (Перегонцев) скончался в четверг на 88-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, он будет похоронен 6 ноября, сообщается на сайте обители."В день памяти Казанской иконы Божией Матери, на 88-м году жизни, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался духовник Пафнутиево-Боровского монастыря Калужской епархии схиархимандрит Власий (Перегонцев). Митрополит Калужский и Боровский Климент в этот же день в Казанском женском монастыре города Калуги отслужил заупокойную литию по новопреставленному отцу Власию", - сообщается на сайте.На сайте монастыря говорится, что священнослужитель будет похоронен 6 ноября после поздней литургии. "Прощание с отцом Власием будет проходить накануне, в пятницу 5 ноября с 14.00 и до погребения", - отмечается в сообщении.Схиархимандрит Власий (в миру Иван Вячеславович Перегонцев) родился 8 февраля 1934 года в деревне Кушлянщина Смоленской области в верующей семье. В 1980 году был подстрижен в схиму с именем Власий, в честь Власия Кесарийского.С 1991 года по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента схиархимандрит Власий является духовником Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. В 1998 году, заболев онкологическим заболеванием, священнослужитель уехал в Русский Пантелеимонов монастырь на Афоне, где пробыл в затворе шесть лет. В 2003 году вернулся в Боровский монастырь.
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калужская область, калуга, русская православная церковь, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:38 04.11.2021 (обновлено: 17:41 04.11.2021)
 
Духовник Пафнутиево-Боровского монастыря умер от коронавируса

Духовник Пафнутиево-Боровского монастыря схиархимандрит Власий умер от коронавируса

© Фото предоставлено Свято-Пафнутьевым Боровским МонастыремДуховник Пафнутиево-Боровского монастыря Калужской епархии схиархимандрит Власий (Перегонцев)
Духовник Пафнутиево-Боровского монастыря Калужской епархии схиархимандрит Власий (Перегонцев)
© Фото предоставлено Свято-Пафнутьевым Боровским Монастырем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Духовник Пафнутиево-Боровского монастыря Калужской епархии схиархимандрит Власий (Перегонцев) скончался в четверг на 88-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, он будет похоронен 6 ноября, сообщается на сайте обители.
"В день памяти Казанской иконы Божией Матери, на 88-м году жизни, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался духовник Пафнутиево-Боровского монастыря Калужской епархии схиархимандрит Власий (Перегонцев). Митрополит Калужский и Боровский Климент в этот же день в Казанском женском монастыре города Калуги отслужил заупокойную литию по новопреставленному отцу Власию", - сообщается на сайте.
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На сайте монастыря говорится, что священнослужитель будет похоронен 6 ноября после поздней литургии. "Прощание с отцом Власием будет проходить накануне, в пятницу 5 ноября с 14.00 и до погребения", - отмечается в сообщении.
Схиархимандрит Власий (в миру Иван Вячеславович Перегонцев) родился 8 февраля 1934 года в деревне Кушлянщина Смоленской области в верующей семье. В 1980 году был подстрижен в схиму с именем Власий, в честь Власия Кесарийского.
С 1991 года по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента схиархимандрит Власий является духовником Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. В 1998 году, заболев онкологическим заболеванием, священнослужитель уехал в Русский Пантелеимонов монастырь на Афоне, где пробыл в затворе шесть лет. В 2003 году вернулся в Боровский монастырь.
© Фото предоставлено Свято-Пафнутьевым Боровским МонастыремДуховник Пафнутиево-Боровского монастыря Калужской епархии схиархимандрит Власий (Перегонцев)
Духовник Пафнутиево-Боровского монастыря Калужской епархии схиархимандрит Власий (Перегонцев)
© Фото предоставлено Свято-Пафнутьевым Боровским Монастырем
Духовник Пафнутиево-Боровского монастыря Калужской епархии схиархимандрит Власий (Перегонцев)
 
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