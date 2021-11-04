https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757686301.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший суточный темп прироста случаев COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:09

2021-11-04T11:09

2021-11-04T11:09

распространение коронавируса

общество

камчатский край

республика алтай

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Наименьший суточный темп прироста случаев COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,15%, 2. Камчатский край - 0,21%, 3. Республика Алтай - 0,24% ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211104/maksimum-1757684766.html

камчатский край

республика алтай

республика калмыкия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, камчатский край, республика алтай, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии