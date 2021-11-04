https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757685322.html

В России выявили 40 217 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 40 217 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 04.11.2021

В России выявили 40 217 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 40 217, до 8 673 860, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:05

2021-11-04T11:05

2021-11-04T11:06

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общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 40 217, до 8 673 860, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 40 217 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 532 (8,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 8 673 860 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.

https://ria.ru/20211104/maksimum-1757684766.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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