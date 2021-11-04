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В России выявили 40 217 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 40 217 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 04.11.2021
В России выявили 40 217 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 40 217, до 8 673 860, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:05
2021-11-04T11:05
2021-11-04T11:06
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 40 217, до 8 673 860, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 40 217 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 532 (8,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 8 673 860 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:05 04.11.2021 (обновлено: 11:06 04.11.2021)
В России выявили 40 217 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 40 217 новых случаев заражения коронавирусом