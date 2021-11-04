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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757680638.html
ИИ помогает московским медикам выявлять признаки COVID-19
ИИ помогает московским медикам выявлять признаки COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021
ИИ помогает московским медикам выявлять признаки COVID-19
Искусственный интеллект помогает столичным рентгенологам выявлять признаки коронавируса по итогам проведения компьютерной томографии (КТ), в среднем процесс... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T10:14
2021-11-04T10:14
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект помогает столичным рентгенологам выявлять признаки коронавируса по итогам проведения компьютерной томографии (КТ), в среднем процесс занимает 6,5 минуты, сообщается на сайте мэра Москвы.В столице для диагностики коронавирусной инфекции при помощи КТ-исследований используются технологии искусственного интеллекта. К сервису подключены все городские поликлиники и стационары."За полтора года нейросети проанализировали более миллиона исследований для диагностики COVID-19. Также благодаря цифровым сервисам среднее время получения заключения составляет 6,5 минуты, а в экстренных ситуациях лечащий врач получает протокол рентгенолога уже через пять минут после исследования", - говорится в сообщении.Добавляется, что протоколы и снимки исследований можно получить на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" через запрос в электронной медкарте."Так как исследования проводятся с помощью сложного медицинского оборудования, результат предоставляется в виде высококачественного детализированного снимка в формате DICOM", - говорится в сообщении.Добавляется, что в архиве есть спецпрограмма для просмотра этих изображений. Ссылки для скачивания архива действуют пять дней с момента их получения.
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:14 04.11.2021
 
ИИ помогает московским медикам выявлять признаки COVID-19

ИИ помогает московским медикам выявлять признаки COVID-19 за 6,5 минуты

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник наблюдает за показаниями пациента
Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект помогает столичным рентгенологам выявлять признаки коронавируса по итогам проведения компьютерной томографии (КТ), в среднем процесс занимает 6,5 минуты, сообщается на сайте мэра Москвы.
В столице для диагностики коронавирусной инфекции при помощи КТ-исследований используются технологии искусственного интеллекта. К сервису подключены все городские поликлиники и стационары.
"За полтора года нейросети проанализировали более миллиона исследований для диагностики COVID-19. Также благодаря цифровым сервисам среднее время получения заключения составляет 6,5 минуты, а в экстренных ситуациях лечащий врач получает протокол рентгенолога уже через пять минут после исследования", - говорится в сообщении.
Добавляется, что протоколы и снимки исследований можно получить на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" через запрос в электронной медкарте.
"Так как исследования проводятся с помощью сложного медицинского оборудования, результат предоставляется в виде высококачественного детализированного снимка в формате DICOM", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в архиве есть спецпрограмма для просмотра этих изображений. Ссылки для скачивания архива действуют пять дней с момента их получения.
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