https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757680638.html

ИИ помогает московским медикам выявлять признаки COVID-19

ИИ помогает московским медикам выявлять признаки COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021

ИИ помогает московским медикам выявлять признаки COVID-19

Искусственный интеллект помогает столичным рентгенологам выявлять признаки коронавируса по итогам проведения компьютерной томографии (КТ), в среднем процесс... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T10:14

2021-11-04T10:14

2021-11-04T10:14

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общество

москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект помогает столичным рентгенологам выявлять признаки коронавируса по итогам проведения компьютерной томографии (КТ), в среднем процесс занимает 6,5 минуты, сообщается на сайте мэра Москвы.В столице для диагностики коронавирусной инфекции при помощи КТ-исследований используются технологии искусственного интеллекта. К сервису подключены все городские поликлиники и стационары."За полтора года нейросети проанализировали более миллиона исследований для диагностики COVID-19. Также благодаря цифровым сервисам среднее время получения заключения составляет 6,5 минуты, а в экстренных ситуациях лечащий врач получает протокол рентгенолога уже через пять минут после исследования", - говорится в сообщении.Добавляется, что протоколы и снимки исследований можно получить на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" через запрос в электронной медкарте."Так как исследования проводятся с помощью сложного медицинского оборудования, результат предоставляется в виде высококачественного детализированного снимка в формате DICOM", - говорится в сообщении.Добавляется, что в архиве есть спецпрограмма для просмотра этих изображений. Ссылки для скачивания архива действуют пять дней с момента их получения.

https://ria.ru/20211103/mutatsii-1757636101.html

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