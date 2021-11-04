https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757678869.html

В Белгородской области ввели QR-коды для сферы услуг

В Белгородской области ввели QR-коды для сферы услуг - РИА Новости, 04.11.2021

В Белгородской области ввели QR-коды для сферы услуг

Систему QR-кодов для организаций сферы услуг, кроме магазинов с товарами первой необходимости, вводят в Белгородской области на ближайшие две недели, сообщил в... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T09:53

2021-11-04T09:53

2021-11-04T09:56

распространение коронавируса

общество

белгородская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Систему QR-кодов для организаций сферы услуг, кроме магазинов с товарами первой необходимости, вводят в Белгородской области на ближайшие две недели, сообщил в своем аккаунте в instagram губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее Гладков заявил, что нерабочие дни, которые ввели в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией на период с 30 октября по 7 ноября, продлевать не будут."С 8 по 22 ноября вводим систему QR-кодов для всей сферы услуг, кроме магазинов с товарами первой необходимости. Ограничения сохраняются для непривитых жителей области старше 60 лет. Эти люди попадают под самый большой риск", - написал Гладков.Ранее Гладков сообщил, что нерабочие дни, которые ввели в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией на период с 30 октября по 7 ноября, продлевать не будут.За каждым классом по-прежнему будет закреплен свой кабинет. Также составят графики прибытия, начала уроков, питания в столовой и перемен. Предполагается, что эти меры помогут избежать столпотворений при входах в образовательные учреждения и предотвратить таким образом распространение COVID-19.На каникулы ученики всех школ области ушли с 25 октября, на неделю раньше запланированного срока. Власти отмечали, что эта мера должна была помочь прервать контактную цепочку в коллективах и свести до минимума риск массового распространения коронавирусной инфекции."До победы над коронавирусной инфекцией ещё далеко. Нагрузка на региональное здравоохранение очень велика. Развернули 3600 коек, сотни миллионов рублей тратим на покупку дополнительного оборудования и лекарственных препаратов", - сообщил Гладков.Как информирует правительство региона, QR-код о вакцинации, справка, подтверждающая, что человек перенес COVID-19 не ранее полугода назад, либо отрицательный результат ПЦР-исследования, которое проведено не ранее 72 часов назад, должны быть у всех работников и посетителей предприятий и организаций сферы услуг. Такое же требование распространяется на торговые и торгово-развлекательные центры, гипермаркеты, объекты торговли, реализующие непродовольственные товары (включая рынки и ярмарки, деятельность которых организована в капитальных строениях, зданиях и сооружениях).В середине октября в области уже ввели QR-коды для посещения общественных мест.

https://ria.ru/20211103/meropriyatiya-1757562614.html

https://ria.ru/20211103/qr-kod-1757582745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, белгородская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вячеслав гладков