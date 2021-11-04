https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757672697.html

Военные врачи прибыли в Тульскую область для борьбы с COVID-19

Военные врачи прибыли в Тульскую область для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021

Военные врачи прибыли в Тульскую область для борьбы с COVID-19

Более 100 дополнительно прибывших в Тульскую область военных врачей приступили к работе в медицинских лечебных учреждениях региона в рамках оказания помощи... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T08:05

2021-11-04T08:05

2021-11-04T08:05

распространение коронавируса

общество

тульская область

владимир путин

здоровье - общество

ракетные войска стратегического назначения

южный военный округ

россия

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Более 100 дополнительно прибывших в Тульскую область военных врачей приступили к работе в медицинских лечебных учреждениях региона в рамках оказания помощи жителям в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг министерство обороны РФ."Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Тулу дополнительно были направлены специалисты Минобороны из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Восточного, Южного и Западного военных округов (ВВО, ЮВО и ЗВО), Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск", - сказано в сообщении.До этого времени в региональных лечебных учреждениях уже находились 65 военных медиков ЗВО. Они были направлены сюда ранее по обращению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в соответствии с решением министра обороны РФ Сергея Шойгу. В составе врачебно-сестринских бригад - военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты, информирует ведомство.Минобороны продолжает оказывать медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению президента РФ Владимира Путина, говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20211103/rospotrebnadzor-1757614163.html

https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757511643.html

тульская область

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общество, тульская область, владимир путин, здоровье - общество, ракетные войска стратегического назначения, южный военный округ, россия, коронавирус в россии