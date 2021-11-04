https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757613290.html

Если надо — оцепят город. Кому грозит самый жесткий локдаун

Если надо — оцепят город. Кому грозит самый жесткий локдаун - РИА Новости, 04.11.2021

Если надо — оцепят город. Кому грозит самый жесткий локдаун

После сентябрьского спада — новый подъем. От коронавируса в мире погибли уже пять миллионов человек. Только за последнюю неделю октября — три миллиона... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T08:00

2021-11-04T08:00

2021-11-04T07:53

грузия

армения

виталий кличко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

никол пашинян

россия

коронавирус covid-19

франсуа баллу

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. После сентябрьского спада — новый подъем. От коронавируса в мире погибли уже пять миллионов человек. Только за последнюю неделю октября — три миллиона инфицированных. В некоторых странах ситуация особенно тревожная. Насколько жесткие принимают меры и нужно ли их смягчать — в материале РИА Новости.Кнут и пряникНесмотря на мировое лидерство по размаху пандемии, США в ноябре ослабили антиковидный режим. Например, с 8 ноября разрешат въезд иностранцам с полной вакцинацией. Правда, учтут только препараты, одобренные депздравом или включенные в экстренный список ВОЗ: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac и Sinopharm. Со "Спутником V" в США пока не попасть.Основные ставки в борьбе с "короной" власти делают на иммунизацию. Так, федеральные служащие обязаны или привиться, или регулярно сдавать тесты. А командование ВМФ заявило: личный состав, отказавшийся вакцинироваться до 28 ноября, уволят. Но используют и позитивную мотивацию — например, компания Amazon разрешила полностью привитым работникам складских помещений не носить маски.В США вакцинировали 70% взрослого населения, 80% получили первый компонент. В первые недели ноября начнут прививать детей от пяти до одиннадцати лет. Медицинский регулятор CDC официально утвердил использование для них препарата производства Pfizer. Однако Управление по санитарному надзору (FDA) пока не разрешило Moderna для подростков от 12 до 17 — нужно проверить предположения о риске миокардита как редкого побочного эффекта.При этом паспорта вакцинации американцы не оценили, посчитав их вмешательством в частную жизнь. Эти документы действуют только в нескольких штатах и не носят обязательного характера."Корона" в королевствеВ Великобритании тоже рассчитывают на успех прививочной кампании — и новых ограничений не вводят. Полностью вакцинировали 67% граждан. При этом, по данным Бюро национальной статистики, каждый 55-й британец заражен, что выше средних показателей по Европе. Однако смертность от коронавируса в королевстве низкая. Например, 2 ноября ковид унес жизни 43 человек — умирает один из 930 заболевших за сутки. Для сравнения: в США — один из ста, в России — из тридцати трех.Но есть и почва для опасений: растет число инфицированных штаммом "дельта плюс" (AY.4.2). Эту форму могут признать самой заразной, считает директор Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу.Хотя "дельту плюс" выявили во многих странах, более 90% случаев зафиксировали именно в Великобритании. Научного объяснения такой локализации пока нет. "Не исключаю, что рост числа заболеваний этим штаммом — случайное демографическое событие", — рассуждает Баллу.Система QR-кодов в стране носит, как и в США, только рекомендательный характер.Заградиться бетономВ ЕС же "ковидные паспорта" действуют с июля. Их придумали для упрощения поездок, но позже некоторые государства стали запрашивать документ и в других целях. Неудивительно: в Европе растет и заболеваемость, и смертность — хотя в большинстве стран она невысокая.Например, в ноябре обязательные QR-коды для посещения общественных мест и больниц ввели в Бельгии. Опыт Франции, прибегшей к таким мерам еще летом, показал рост темпов вакцинации на 50 процентов.Не ограничиваясь паспортами, европейцы изобретают новые методы войны с пандемией. В той же Франции, занимающей седьмое место в мире по заболеваемости, ПЦР можно сделать только за деньги. Нужно "поощрять вакцинацию, а не умножать количество тестов", пояснил логику президент Эммануэль Макрон.Еще более радикально действуют в Швеции — там закрывают бетонными блоками входы в кафе, которые впускали непривитых посетителей. В Румынии с 9 ноября и вовсе введут комендантский час: с десяти вечера до пяти утра. Ранее такие же меры приняла Латвия, объявив месячный локдаун из-за катастрофического роста заболеваемости.Границы большинства европейских государств открыты для россиян, прививки не требуются. Но ПЦР сдать придется.Нулевой допускКакие бы ограничения ни вводили власти западных стран и России, они создают условия, в которых общество борется с пандемией шаг за шагом. Китай же придерживается политики нулевой толерантности: там стремятся уничтожить вирус на корню и сразу. Важно не допустить срыва февральской Олимпиады в Пекине.Для этого закрывают въезд в столицу из любого места, где зафиксировали недавний случай коронавируса. В некоторых городах все особенно строго. Например, жителям миллионника Ланьчжоу запретили выходить из дома без крайней необходимости.Два показательных инцидента произошли в конце октября. В ночь на Хеллоуин около 34 тысяч любителей развлечений полиция заперла в шанхайском Диснейленде — у одной посетительницы заподозрили инфекцию. Прежде чем отпустить, тест на COVID-19 взяли у каждого человека в парке.А несколькими днями ранее полицейские остановили два скоростных поезда, следовавших в Пекин: выяснилось, что два проводника контактировали с заболевшими. По данным Global Times, почти 350 пассажиров отправили на недельный карантин.Иногда борьба с инфекцией принимает странные формы. Например, почти двое суток в одном из районов провинции Цзянси на всех светофорах горел только красный. Как объясняет CNN, это был завуалированный призыв оставаться дома.Если верить цифрам, принцип "нулевого допуска" весьма эффективен. В США от COVID-19 умерли 747 тысяч человек, а в Китае — всего 4849. Страна на 113-й позиции в печальной мировой статистике погибших.Маски и скидкиНа просторах СНГ темпы вакцинации отстают даже от российских 33 процентов. Власти защищаются от ковида другими способами, кто во что горазд.Так, согласно решению Минздрава Армении, с 1 ноября необходимо носить маски даже на улице. Это распоряжение уже действовало раньше, но его отменили. На какое-то время такие же шаги предпринимали в Азербайджане и Грузии. Хотя с точки зрения медицины решение неоднозначное: например, российский Роспотребнадзор еще прошлой зимой советовал так не делать.В Армении привили семь процентов жителей. При этом премьер-министр Никол Пашинян заявил: локдауна не будет, его заменят другие меры — переход студентов на дистанционное обучение, продление школьных каникул.В Азербайджане масочный режим тоже ввели в общественных пространствах — но менее жесткий, на уличные прогулки не распространяется. А вот за его соблюдением, пишут местные СМИ, следят строго. Полиция проводит частые рейды, нарушителей штрафуют на 60 долларов.В Киеве — локдаун, который, по заявлению мэра Виталия Кличко, может продлиться до конца ноября. Город перешел в "красную зону", в которой сейчас еще 15 областей Украины. Это означает запрет на работу общепита, хостелов, соцзащиты, спортзалов, бассейнов и торговых центров. Массовые мероприятия можно посещать только с ковид-сертификатом или отрицательным ПЦР, такие же ограничения в общественном транспорте.В Киргизии тоже стараются доходчиво объяснить пользу прививок — уколовшихся магазины и кафе Бишкека заманивают скидками. В Белоруссии власти призывают к ревакцинации — теперь ее разрешили делать через полгода после полного курса. А в Молдавии позволили прививать детей — препаратом Pfizer/BioNTech. Правда, только с согласия родителей.Со "Спутником" в ИзраильМежду тем открываются популярные у туристов направления. Так, Министерство здравоохранения Израиля 1 ноября заявило о "спаде четвертой волны эпидемии" и новых правилах пересечения границы.Теперь через аэропорт Бен-Гурион могут прибыть любые иностранцы, которые за две недели до въезда не посещали "красную" страну. Непременное условие допуска —прививка вакциной, признанной ВОЗ, или перенесенная инфекция. А с 15 ноября будут пускать и со "Спутником V".По данным Минздрава Израиля, первую дозу против коронавируса получили 67% населения страны, вторую — 61%. И почти половина тех, кому можно, ревакцинировалась.Иммунизация приносит плоды не только в Израиле. Это крупнейшая в истории человечества прививочная кампания: по данным Bloomberg, за время пандемии сделано около семи миллиардов уколов. Заболеваемость упала в полтора раза по сравнению с началом сентября, когда недельный прирост пациентов по всему миру достигал 4,6 миллиона.Впрочем, в нашей стране, судя по переполненным больницам, вирус набирает обороты. Россия сейчас — пятая по количеству заражений: 8,6 миллиона случаев, 39 тысяч ежедневно. Лидирует в антирейтинге США (46,9 миллиона заболевших), затем идут Индия (34,3), Бразилия (21,8) и Великобритания (9,1).

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

https://ria.ru/20211020/chukotka-1755289241.html

https://ria.ru/20210429/korona-1730373014.html

грузия

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, армения, виталий кличко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), никол пашинян, россия, коронавирус covid-19, франсуа баллу