https://ria.ru/20211104/kontseptsiya-1757732223.html

Госсовет Союзного государства принял концепцию миграционной политики

Госсовет Союзного государства принял концепцию миграционной политики - РИА Новости, 04.11.2021

Госсовет Союзного государства принял концепцию миграционной политики

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Концепцию миграционной политики двух стран. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T18:34

2021-11-04T18:34

2021-11-04T19:57

в мире

белоруссия

союзное государство

россия

союзное государство

владимир путин

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749414335_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_86b883b10990e2e8d89d164c6fb9e089.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Концепцию миграционной политики двух стран.Документы были приняты в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое проходило в режиме видеосвязи."Предлагается принять представленное решение. Владимир Владимирович, нет у вас замечаний, возражений?" - спросил Лукашенко. Путин с улыбкой отрицательно покачал головой. Белорусский лидер попросил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева предоставить утвержденные на заседании документы для подписания в рабочем порядке в соответствии с существующей практикой.Как ранее заявил Мезенцев, что Концепцию миграционной политики позволит повысить уровень согласованности двух государств и своевременно адаптироваться к вызовам, происходящим в регионе. Также Мезенцев сообщил, что данная концепция определит направления деятельности МВД, органов безопасности, погранслужб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий возрастания миграционных потоков.

https://ria.ru/20211104/integratsiya-1757727811.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, союзное государство, россия, владимир путин, александр лукашенко