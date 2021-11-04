https://ria.ru/20211104/kontseptsiya-1757732223.html
Госсовет Союзного государства принял концепцию миграционной политики
Госсовет Союзного государства принял концепцию миграционной политики - РИА Новости, 04.11.2021
Госсовет Союзного государства принял концепцию миграционной политики
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Концепцию миграционной политики двух стран. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T18:34
2021-11-04T18:34
2021-11-04T19:57
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Концепцию миграционной политики двух стран.Документы были приняты в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое проходило в режиме видеосвязи."Предлагается принять представленное решение. Владимир Владимирович, нет у вас замечаний, возражений?" - спросил Лукашенко. Путин с улыбкой отрицательно покачал головой. Белорусский лидер попросил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева предоставить утвержденные на заседании документы для подписания в рабочем порядке в соответствии с существующей практикой.Как ранее заявил Мезенцев, что Концепцию миграционной политики позволит повысить уровень согласованности двух государств и своевременно адаптироваться к вызовам, происходящим в регионе. Также Мезенцев сообщил, что данная концепция определит направления деятельности МВД, органов безопасности, погранслужб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий возрастания миграционных потоков.
https://ria.ru/20211104/integratsiya-1757727811.html
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в мире, белоруссия, союзное государство, россия, владимир путин, александр лукашенко
18:34 04.11.2021 (обновлено: 19:57 04.11.2021)
Госсовет Союзного государства принял концепцию миграционной политики
Высший Госсовет Союзного государства принял концепцию миграционной политики