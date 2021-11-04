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Российская компания Positive Technologies прокомментировала санкции США
Российская компания Positive Technologies прокомментировала санкции США - РИА Новости, 04.11.2021
Российская компания Positive Technologies прокомментировала санкции США
Российская компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies не видит рисков в санкциях со стороны США, говорится в ее заявлении. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T01:22
2021-11-04T07:34
в мире
технологии
сша
positive technologies
минторг сша
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российская компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies не видит рисков в санкциях со стороны США, говорится в ее заявлении.В среду американский Минторг внес в список ограничений по наци ональной безопасности четыре иностранные компании, включая российскую Positive Technologies. Компания попала туда из-за того, что ее деятельность "противоречит национальным интересам США".Он отметил, что глобальная цель компании — создавать продукты и технологии для повышения общей кибербезопасности в мире и формировать условия для эффективного противодействия кибератакам. "Сообщение Минторга США не является новым событием, а более ранние аналогичные заявления не имеют практически никакого эффекта для нашего бизнеса. Все наши планы по развитию бизнеса, выпуску новых технологий, выполнению обязательств перед клиентами и партнерами и, в частности, выходу на публичный рынок, будут реализованы в неизменном виде", - добавили в компании.
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в мире, технологии, сша, positive technologies, минторг сша
01:22 04.11.2021 (обновлено: 07:34 04.11.2021)
 
Российская компания Positive Technologies прокомментировала санкции США

Российская компания Positive Technologies не увидела рисков в ограничениях Минторга США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российская компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies не видит рисков в санкциях со стороны США, говорится в ее заявлении.
В среду американский Минторг внес в список ограничений по наци ональной безопасности четыре иностранные компании, включая российскую Positive Technologies. Компания попала туда из-за того, что ее деятельность "противоречит национальным интересам США".
"На каком основании Минторг США включил нас в данный список - нам не известно, в любом случае санкционные риски нами были отыграны ранее, и сейчас они для нас дополнительных угроз не несут", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Дениса Баранова.
Он отметил, что глобальная цель компании — создавать продукты и технологии для повышения общей кибербезопасности в мире и формировать условия для эффективного противодействия кибератакам.
"Сообщение Минторга США не является новым событием, а более ранние аналогичные заявления не имеют практически никакого эффекта для нашего бизнеса. Все наши планы по развитию бизнеса, выпуску новых технологий, выполнению обязательств перед клиентами и партнерами и, в частности, выходу на публичный рынок, будут реализованы в неизменном виде", - добавили в компании.
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В миреТехнологииСШАPositive TechnologiesМинторг США
 
 
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