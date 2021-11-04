https://ria.ru/20211104/kiberbezopasnost-1757665197.html

Российская компания Positive Technologies прокомментировала санкции США

Российская компания Positive Technologies прокомментировала санкции США - РИА Новости, 04.11.2021

Российская компания Positive Technologies прокомментировала санкции США

Российская компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies не видит рисков в санкциях со стороны США, говорится в ее заявлении. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T01:22

2021-11-04T01:22

2021-11-04T07:34

в мире

технологии

сша

positive technologies

минторг сша

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российская компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies не видит рисков в санкциях со стороны США, говорится в ее заявлении.В среду американский Минторг внес в список ограничений по наци ональной безопасности четыре иностранные компании, включая российскую Positive Technologies. Компания попала туда из-за того, что ее деятельность "противоречит национальным интересам США".Он отметил, что глобальная цель компании — создавать продукты и технологии для повышения общей кибербезопасности в мире и формировать условия для эффективного противодействия кибератакам. "Сообщение Минторга США не является новым событием, а более ранние аналогичные заявления не имеют практически никакого эффекта для нашего бизнеса. Все наши планы по развитию бизнеса, выпуску новых технологий, выполнению обязательств перед клиентами и партнерами и, в частности, выходу на публичный рынок, будут реализованы в неизменном виде", - добавили в компании.

https://ria.ru/20211103/mintorg-1757581873.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, positive technologies, минторг сша