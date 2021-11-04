https://ria.ru/20211104/gosorgany-1757738844.html
Премьер Белоруссии рассказал об углублении отраслевой интеграции госорганов
Премьер Белоруссии рассказал об углублении отраслевой интеграции госорганов - РИА Новости, 04.11.2021
Премьер Белоруссии рассказал об углублении отраслевой интеграции госорганов
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва подготовили планы госорганов по углублению отраслевой интеграции, большинство из них утверждены... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T19:40
2021-11-04T19:40
2021-11-04T19:40
в мире
белоруссия
москва
россия
роман головченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734495088_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_86de4183f24381ae22e1fae032f10bd6.jpg
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва подготовили планы госорганов по углублению отраслевой интеграции, большинство из них утверждены ведомствами."Правительства Белоруссии и России подготовили планы взаимодействия госорганов, большинство из них уже утверждены профильными министерствами. Все совместные планы четко структурированы по задачам и срокам и имеют целью в конечном итоге выход на взаимовыгодные измеримые результаты", - сказал Головченко, выступая на заседании высшего госсовета Союзного государства в онлайн-формате.По его словам, стоят задачи единой промышленной политики, планируются меры по устранению барьеров в сфере поставок промышленной продукции, что приведет к углублению кооперационных связей, реализации совместных проектов по импортозамещению продукции третьих стран. Премьер рассказал о планах реализовать программу по введению единого доступа к госзаказу и госзакупкам.Головченко отметил, что Белоруссия и Россия в процессе формирования единой аграрной политики в рамках Союзного государства сделают акцент на обеспечении продовольственной безопасности двух стран. "Это особенно актуально в условиях общемирового взрывного роста цен на продовольствие. На основе интеграции белорусской и российской системы ветеринарного и фитосанитарного контроля будут установлены единые правила поставок продовольственной продукции на рынок Союзного государства", - сказал он.Кроме того, продолжил Головченко, стоит задача гармонизации налогового и таможенного законодательства, унификации регулирования транспортного рынка. По его словам, двум странам предстоит внедрить интегрированную систему администрирования косвенных налогов и заключить международный договор об общих принципах налогообложения в части косвенных налогов, создать совместные консультативные органы Союзного государства по налоговым и таможенным вопросам.
https://ria.ru/20211104/mishustin-1757729827.html
белоруссия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734495088_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_c72daa85c637d1e3ad3f7dd32f34a3e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, москва, россия, роман головченко
Премьер Белоруссии рассказал об углублении отраслевой интеграции госорганов
Премьер Белоруссии Головченко рассказал об углублении отраслевой интеграции госорганов
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости.
Премьер Белоруссии Роман Головченко
заявил, что Минск
и Москва
подготовили планы госорганов по углублению отраслевой интеграции, большинство из них утверждены ведомствами.
"Правительства Белоруссии
и России
подготовили планы взаимодействия госорганов, большинство из них уже утверждены профильными министерствами. Все совместные планы четко структурированы по задачам и срокам и имеют целью в конечном итоге выход на взаимовыгодные измеримые результаты", - сказал Головченко, выступая на заседании высшего госсовета Союзного государства в онлайн-формате.
По его словам, стоят задачи единой промышленной политики, планируются меры по устранению барьеров в сфере поставок промышленной продукции, что приведет к углублению кооперационных связей, реализации совместных проектов по импортозамещению продукции третьих стран. Премьер рассказал о планах реализовать программу по введению единого доступа к госзаказу и госзакупкам.
Головченко отметил, что Белоруссия и Россия в процессе формирования единой аграрной политики в рамках Союзного государства сделают акцент на обеспечении продовольственной безопасности двух стран. "Это особенно актуально в условиях общемирового взрывного роста цен на продовольствие. На основе интеграции белорусской и российской системы ветеринарного и фитосанитарного контроля будут установлены единые правила поставок продовольственной продукции на рынок Союзного государства", - сказал он.
Кроме того, продолжил Головченко, стоит задача гармонизации налогового и таможенного законодательства, унификации регулирования транспортного рынка. По его словам, двум странам предстоит внедрить интегрированную систему администрирования косвенных налогов и заключить международный договор об общих принципах налогообложения в части косвенных налогов, создать совместные консультативные органы Союзного государства по налоговым и таможенным вопросам.