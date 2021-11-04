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Премьер Белоруссии рассказал об углублении отраслевой интеграции госорганов
Премьер Белоруссии рассказал об углублении отраслевой интеграции госорганов - РИА Новости, 04.11.2021
Премьер Белоруссии рассказал об углублении отраслевой интеграции госорганов
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва подготовили планы госорганов по углублению отраслевой интеграции, большинство из них утверждены... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T19:40
2021-11-04T19:40
в мире
белоруссия
москва
россия
роман головченко
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва подготовили планы госорганов по углублению отраслевой интеграции, большинство из них утверждены ведомствами."Правительства Белоруссии и России подготовили планы взаимодействия госорганов, большинство из них уже утверждены профильными министерствами. Все совместные планы четко структурированы по задачам и срокам и имеют целью в конечном итоге выход на взаимовыгодные измеримые результаты", - сказал Головченко, выступая на заседании высшего госсовета Союзного государства в онлайн-формате.По его словам, стоят задачи единой промышленной политики, планируются меры по устранению барьеров в сфере поставок промышленной продукции, что приведет к углублению кооперационных связей, реализации совместных проектов по импортозамещению продукции третьих стран. Премьер рассказал о планах реализовать программу по введению единого доступа к госзаказу и госзакупкам.Головченко отметил, что Белоруссия и Россия в процессе формирования единой аграрной политики в рамках Союзного государства сделают акцент на обеспечении продовольственной безопасности двух стран. "Это особенно актуально в условиях общемирового взрывного роста цен на продовольствие. На основе интеграции белорусской и российской системы ветеринарного и фитосанитарного контроля будут установлены единые правила поставок продовольственной продукции на рынок Союзного государства", - сказал он.Кроме того, продолжил Головченко, стоит задача гармонизации налогового и таможенного законодательства, унификации регулирования транспортного рынка. По его словам, двум странам предстоит внедрить интегрированную систему администрирования косвенных налогов и заключить международный договор об общих принципах налогообложения в части косвенных налогов, создать совместные консультативные органы Союзного государства по налоговым и таможенным вопросам.
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в мире, белоруссия, москва, россия, роман головченко
19:40 04.11.2021
 
Премьер Белоруссии рассказал об углублении отраслевой интеграции госорганов

Премьер Белоруссии Головченко рассказал об углублении отраслевой интеграции госорганов

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва подготовили планы госорганов по углублению отраслевой интеграции, большинство из них утверждены ведомствами.
"Правительства Белоруссии и России подготовили планы взаимодействия госорганов, большинство из них уже утверждены профильными министерствами. Все совместные планы четко структурированы по задачам и срокам и имеют целью в конечном итоге выход на взаимовыгодные измеримые результаты", - сказал Головченко, выступая на заседании высшего госсовета Союзного государства в онлайн-формате.
По его словам, стоят задачи единой промышленной политики, планируются меры по устранению барьеров в сфере поставок промышленной продукции, что приведет к углублению кооперационных связей, реализации совместных проектов по импортозамещению продукции третьих стран. Премьер рассказал о планах реализовать программу по введению единого доступа к госзаказу и госзакупкам.
Головченко отметил, что Белоруссия и Россия в процессе формирования единой аграрной политики в рамках Союзного государства сделают акцент на обеспечении продовольственной безопасности двух стран. "Это особенно актуально в условиях общемирового взрывного роста цен на продовольствие. На основе интеграции белорусской и российской системы ветеринарного и фитосанитарного контроля будут установлены единые правила поставок продовольственной продукции на рынок Союзного государства", - сказал он.
Кроме того, продолжил Головченко, стоит задача гармонизации налогового и таможенного законодательства, унификации регулирования транспортного рынка. По его словам, двум странам предстоит внедрить интегрированную систему администрирования косвенных налогов и заключить международный договор об общих принципах налогообложения в части косвенных налогов, создать совместные консультативные органы Союзного государства по налоговым и таможенным вопросам.
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