https://ria.ru/20211104/genom-1757715457.html

Депутат призвал изучить идею геномной экспертизы с участием правоведов

Депутат призвал изучить идею геномной экспертизы с участием правоведов - РИА Новости, 04.11.2021

Депутат призвал изучить идею геномной экспертизы с участием правоведов

Законодательные инициативы об обязательной геномной регистрации в РФ должны быть изучены с участием экспертов, такие предложения в комитет Госдумы пока не... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T16:18

2021-11-04T16:18

2021-11-04T16:18

общество

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

валерий фадеев

василий пискарев

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Законодательные инициативы об обязательной геномной регистрации в РФ должны быть изучены с участием экспертов, такие предложения в комитет Госдумы пока не поступали, заявил РИА Новости председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию. После этого, как писал ряд СМИ, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что геномную экспертизу для мигрантов можно было бы последовательно расширить сначала на лиц, совершивших уголовные преступления в России, а в перспективе - на всех россиян."Каких-либо предложений о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, на иные категории граждан, а также трудовых мигрантов, в комитет пока не поступало", - рассказал Пискарев.Как отметил политик, если такие законопроекты будут внесены в Госдуму, "они должны быть тщательно изучены и проработаны с участием экспертов и правоведов".Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев призвал к серьезной дискуссии с участием специалистов по теме распространения в РФ геномной экспертизы.

https://ria.ru/20211104/ekspertiza-1757703517.html

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общество, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), валерий фадеев, василий пискарев, россия