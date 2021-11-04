https://ria.ru/20211104/ekipazh-1757726803.html

Россия готова включить белорусского космонавта в экипаж МКС, заявил Путин

Россия готова включить белорусского космонавта в экипаж МКС, заявил Путин - РИА Новости, 04.11.2021

Россия готова включить белорусского космонавта в экипаж МКС, заявил Путин

Россия в ближайшем будущем готова поддержать предложение о включении в состав экипажа Международной космической станции (МКС) белорусского космонавта, сообщил... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T17:57

2021-11-04T17:57

2021-11-04T18:06

в мире

белоруссия

международная космическая станция (мкс)

россия

сочи

владимир путин

роскосмос

космос - риа наука

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Россия в ближайшем будущем готова поддержать предложение о включении в состав экипажа Международной космической станции (МКС) белорусского космонавта, сообщил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы также напомнить о высказанном белорусской стороной предложении о возможном включении в состав экипажа МКС белорусского космонавта. Мы вчера только с руководством "Роскосмоса" на заседании в Сочи говорили об этом. Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем", - сказал российский лидер на заседании высшего Госсовета Союзного государства, добавив, что для этого нужно только "согласовать детали".

https://ria.ru/20211027/prichal-1756454748.html

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сочи

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2021

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в мире, белоруссия, международная космическая станция (мкс), россия, сочи, владимир путин, роскосмос, космос - риа наука