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Россия готова включить белорусского космонавта в экипаж МКС, заявил Путин
Россия готова включить белорусского космонавта в экипаж МКС, заявил Путин - РИА Новости, 04.11.2021
Россия готова включить белорусского космонавта в экипаж МКС, заявил Путин
Россия в ближайшем будущем готова поддержать предложение о включении в состав экипажа Международной космической станции (МКС) белорусского космонавта, сообщил... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:57
2021-11-04T17:57
2021-11-04T18:06
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роскосмос
космос - риа наука
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Россия в ближайшем будущем готова поддержать предложение о включении в состав экипажа Международной космической станции (МКС) белорусского космонавта, сообщил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы также напомнить о высказанном белорусской стороной предложении о возможном включении в состав экипажа МКС белорусского космонавта. Мы вчера только с руководством "Роскосмоса" на заседании в Сочи говорили об этом. Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем", - сказал российский лидер на заседании высшего Госсовета Союзного государства, добавив, что для этого нужно только "согласовать детали".
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в мире, белоруссия, международная космическая станция (мкс), россия, сочи, владимир путин, роскосмос, космос - риа наука
17:57 04.11.2021 (обновлено: 18:06 04.11.2021)
Россия готова включить белорусского космонавта в экипаж МКС, заявил Путин
Путин заявил, что Россия готова включить белорусского космонавта в состав экипажа МКС