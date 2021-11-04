https://ria.ru/20211104/donbass-1757693267.html

Представители МККК доставили уголь жителям захваченной ВСУ Старомарьевки

Представители МККК доставили уголь жителям захваченной ВСУ Старомарьевки - РИА Новости, 04.11.2021

Представители МККК доставили уголь жителям захваченной ВСУ Старомарьевки

Представители Международного Комитета Красного Креста доставили в течение недели более 150 тонн угля для жителей захваченного украинскими силовиками посёлка... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T12:30

2021-11-04T12:30

2021-11-04T12:30

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_0:24:3048:1739_1920x0_80_0_0_7c95b57cfd9460a11393c2a3e6f75362.jpg

ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Представители Международного Комитета Красного Креста доставили в течение недели более 150 тонн угля для жителей захваченного украинскими силовиками посёлка Старомарьевка в Донбассе.Ранее сообщалось, что вооружённые силы Украины заняли населённый пункт Старомарьевка, который расположен на линии соприкосновения в Тельмановском районе ДНР. Позже власти ДНР заявили, что более 30 жителей Старомарьевки являются гражданами РФ. В свою очередь в пресс-центре 93-й бригады ВС Украины "Холодный Яр" опровергли информацию взятии под контроль села Старомарьевка в Донбассе."Доставка угля в посёлок Старомарьевка закончилась. Всего было доставлено более 150 тонн, по 2,5 тонны на домохозяйство. Ранее мы привезли продуктовые и гигиенические наборы, а также питьевую воду для жителей посёлка", - сообщил РИА Новости представитель МККК.Представитель администрации Тельмановского района самопровозглашенной Донецкой народной республики ранее пояснил, что уголь доставлялся в Старомарьевку несколько раз в течение недели.

https://ria.ru/20211028/ukraina-1756700902.html

https://ria.ru/20211027/donbass-1756556542.html

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия