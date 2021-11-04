https://ria.ru/20211104/donbass-1757693267.html
Представители МККК доставили уголь жителям захваченной ВСУ Старомарьевки
Представители МККК доставили уголь жителям захваченной ВСУ Старомарьевки - РИА Новости, 04.11.2021
Представители МККК доставили уголь жителям захваченной ВСУ Старомарьевки
Представители Международного Комитета Красного Креста доставили в течение недели более 150 тонн угля для жителей захваченного украинскими силовиками посёлка... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T12:30
2021-11-04T12:30
2021-11-04T12:30
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Представители Международного Комитета Красного Креста доставили в течение недели более 150 тонн угля для жителей захваченного украинскими силовиками посёлка Старомарьевка в Донбассе.Ранее сообщалось, что вооружённые силы Украины заняли населённый пункт Старомарьевка, который расположен на линии соприкосновения в Тельмановском районе ДНР. Позже власти ДНР заявили, что более 30 жителей Старомарьевки являются гражданами РФ. В свою очередь в пресс-центре 93-й бригады ВС Украины "Холодный Яр" опровергли информацию взятии под контроль села Старомарьевка в Донбассе."Доставка угля в посёлок Старомарьевка закончилась. Всего было доставлено более 150 тонн, по 2,5 тонны на домохозяйство. Ранее мы привезли продуктовые и гигиенические наборы, а также питьевую воду для жителей посёлка", - сообщил РИА Новости представитель МККК.Представитель администрации Тельмановского района самопровозглашенной Донецкой народной республики ранее пояснил, что уголь доставлялся в Старомарьевку несколько раз в течение недели.
https://ria.ru/20211028/ukraina-1756700902.html
https://ria.ru/20211027/donbass-1756556542.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
Представители МККК доставили уголь жителям захваченной ВСУ Старомарьевки
Представители МККК доставили 150 тонн угля жителям захваченной ВСУ Старомарьевки