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В США отстранили командиров субмарины, столкнувшейся с подводной горой

В США отстранили командиров субмарины, столкнувшейся с подводной горой - РИА Новости, 04.11.2021

В США отстранили командиров субмарины, столкнувшейся с подводной горой

Офицеров, командовавших американской атомной субмариной, которая столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море, сняли с должностей в связи с утратой... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T23:09

2021-11-04T23:09

2021-11-04T23:09

в мире

сша

гуам

военно-морские силы сша

южно-китайское море

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Офицеров, командовавших американской атомной субмариной, которая столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море, сняли с должностей в связи с утратой доверия, сообщил американский флот.Как говорится в заявлении, командующий Седьмым флотом США вице-адмирал Карл Томас полагает, что инцидента можно было избежать в случае "осмотрительного принятия решений" и "следования требуемым процедурам". Должностей лишились трое высших офицеров подлодки, в том числе ее капитан Кэмерон Альджилани.Субмарина остается на базе в Гуаме для оценки повреждений, позднее она направится для ремонта в США.Ударная атомная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении, во второй половине дня 2 октября в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, травмы получили 11 членов.

https://ria.ru/20211103/triada-1757638948.html

сша

гуам

южно-китайское море

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в мире, сша, гуам, военно-морские силы сша, южно-китайское море