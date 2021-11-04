https://ria.ru/20211104/dolzhnosti-1757757533.html
В США отстранили командиров субмарины, столкнувшейся с подводной горой
В США отстранили командиров субмарины, столкнувшейся с подводной горой - РИА Новости, 04.11.2021
В США отстранили командиров субмарины, столкнувшейся с подводной горой
Офицеров, командовавших американской атомной субмариной, которая столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море, сняли с должностей в связи с утратой... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T23:09
2021-11-04T23:09
2021-11-04T23:09
в мире
сша
гуам
военно-морские силы сша
южно-китайское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152837/93/1528379305_98:0:1502:790_1920x0_80_0_0_03d01efd7effba1532c8f3f4b18e0588.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Офицеров, командовавших американской атомной субмариной, которая столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море, сняли с должностей в связи с утратой доверия, сообщил американский флот.Как говорится в заявлении, командующий Седьмым флотом США вице-адмирал Карл Томас полагает, что инцидента можно было избежать в случае "осмотрительного принятия решений" и "следования требуемым процедурам". Должностей лишились трое высших офицеров подлодки, в том числе ее капитан Кэмерон Альджилани.Субмарина остается на базе в Гуаме для оценки повреждений, позднее она направится для ремонта в США.Ударная атомная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении, во второй половине дня 2 октября в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, травмы получили 11 членов.
https://ria.ru/20211103/triada-1757638948.html
сша
гуам
южно-китайское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152837/93/1528379305_274:0:1327:790_1920x0_80_0_0_c6d1e462235d3b65bef0e01376b50581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гуам, военно-морские силы сша, южно-китайское море
В США отстранили командиров субмарины, столкнувшейся с подводной горой
В ВМС США сняли с должностей командиров субмарины, столкнувшейся с подводной горой