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В США отстранили командиров субмарины, столкнувшейся с подводной горой
В США отстранили командиров субмарины, столкнувшейся с подводной горой - РИА Новости, 04.11.2021
В США отстранили командиров субмарины, столкнувшейся с подводной горой
Офицеров, командовавших американской атомной субмариной, которая столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море, сняли с должностей в связи с утратой... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T23:09
2021-11-04T23:09
в мире
сша
гуам
военно-морские силы сша
южно-китайское море
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Офицеров, командовавших американской атомной субмариной, которая столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море, сняли с должностей в связи с утратой доверия, сообщил американский флот.Как говорится в заявлении, командующий Седьмым флотом США вице-адмирал Карл Томас полагает, что инцидента можно было избежать в случае "осмотрительного принятия решений" и "следования требуемым процедурам". Должностей лишились трое высших офицеров подлодки, в том числе ее капитан Кэмерон Альджилани.Субмарина остается на базе в Гуаме для оценки повреждений, позднее она направится для ремонта в США.Ударная атомная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении, во второй половине дня 2 октября в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, травмы получили 11 членов.
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сша
гуам
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в мире, сша, гуам, военно-морские силы сша, южно-китайское море
23:09 04.11.2021
 
В США отстранили командиров субмарины, столкнувшейся с подводной горой

В ВМС США сняли с должностей командиров субмарины, столкнувшейся с подводной горой

© Public domainподводная лодка США
подводная лодка США
© Public domain
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Офицеров, командовавших американской атомной субмариной, которая столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море, сняли с должностей в связи с утратой доверия, сообщил американский флот.
Как говорится в заявлении, командующий Седьмым флотом США вице-адмирал Карл Томас полагает, что инцидента можно было избежать в случае "осмотрительного принятия решений" и "следования требуемым процедурам". Должностей лишились трое высших офицеров подлодки, в том числе ее капитан Кэмерон Альджилани.
Субмарина остается на базе в Гуаме для оценки повреждений, позднее она направится для ремонта в США.
Ударная атомная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении, во второй половине дня 2 октября в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, травмы получили 11 членов.
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В миреСШАГуамВоенно-морские силы СШАЮжно-Китайское море
 
 
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