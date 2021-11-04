https://ria.ru/20211104/boliviya-1757671815.html
Посла Боливии освободили от должности за публикацию в TikTok
Посла Боливии освободили от должности за публикацию в TikTok - РИА Новости, 04.11.2021
Посла Боливии освободили от должности за публикацию в TikTok
Боливия освободила от должности посла в Парагвае из-за публикации дипломата в TikTok, которая вызывала осуждение у пользователей, следует из сообщения МИД... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T07:45
2021-11-04T07:45
2021-11-04T09:38
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 ноя – РИА Новости. Боливия освободила от должности посла в Парагвае из-за публикации дипломата в TikTok, которая вызывала осуждение у пользователей, следует из сообщения МИД страны.Дипломат ранее опубликовал видео, где он в комической форме отзывается об одной из культурных традиций Парагвая – об употреблении национального напитка терере. При этом посол имитировал парагвайский акцент.Палата депутатов Парагвая в среду назвала публикацию оскорбительной и признала Кронембольда персоной нон-грата.
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в мире, боливия, парагвай, tiktok
07:45 04.11.2021 (обновлено: 09:38 04.11.2021)
Посла Боливии освободили от должности за публикацию в TikTok
Боливия освободила от должности посла в Парагвае из-за публикации дипломата в TikTok