https://ria.ru/20211104/blogery-1757699234.html

В Москве ищут двух блогерш, поцеловавшихся на фоне Кремля

СМИ: в Москве разыскивают авторов видео с однополым поцелуем у стен Кремля - РИА Новости, 04.11.2021

В Москве ищут двух блогерш, поцеловавшихся на фоне Кремля

Следственный комитет начал поиски авторов видео, на котором запечатлен поцелуй двух девушек возле Могилы Неизвестного Солдата в Москве, сообщил RTVI со ссылкой... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T13:47

2021-11-04T13:47

2021-11-04T16:16

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Следственный комитет начал поиски авторов видео, на котором запечатлен поцелуй двух девушек возле Могилы Неизвестного Солдата в Москве, сообщил RTVI со ссылкой на источник.Ролик стал распространяться в Сети позавчера, хотя, по информации СМИ, был снят еще в 2018 году. На кадрах, предположительно, запечатлены участница шоу "Пацанки" Анна Михеева и Алена Ефремова, прославившаяся после того, как во время стрима ее избил блогер Mellstroy.Как уточняет RTVI, проверку проводят по признакам преступления по статье об осквернении символов воинской славы. Наказание за вандализм, совершенный "в отношении мемориальных объектов, посвященных памяти погибших в период Великой Отечественной войны", предполагает штраф от двух до пяти миллионов рублей, принудительные работы или до пяти лет лишения свободы.Ранее мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к десяти месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову. Их признали виновными в оскорблении чувств верующих за фото, на котором Бобиев на фоне храма Василия Блаженного имитирует половой акт с девушкой в полицейской форме.

https://ria.ru/20211103/arest-1757524828.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва