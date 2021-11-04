Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/biznes-1757253957.html
"Начинала с нуля". Истории женщин, разбогатевших в декрете
"Начинала с нуля". Истории женщин, разбогатевших в декрете - РИА Новости, 04.11.2021
"Начинала с нуля". Истории женщин, разбогатевших в декрете
Некоторые женщины в декретном отпуске открывают для себя новые профессиональные горизонты. Риелторы становятся швеями, айтишницы — кондитерами. Корреспондент... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T08:00
2021-11-04T07:54
общество
дети
бизнес
работа
пермь
челябинск
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757245338_0:117:1170:775_1920x0_80_0_0_df2a510cef6b1f14418b043194a8bb89.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. Некоторые женщины в декретном отпуске открывают для себя новые профессиональные горизонты. Риелторы становятся швеями, айтишницы — кондитерами. Корреспондент РИА Новости поговорила с молодыми матерями, которые рискнули начать новую жизнь и не прогадали.Семиярусный торт и "крем-комплект"Екатерина Головина из Перми работала в IT, но всегда увлекалась кондитерским делом: ездила на мастер-классы, училась кулинарным секретам. В 2016-м, забеременев вторым ребенком, занялась этим всерьез."Речь не просто о тортиках. СанПиН, оборудование, зонирование, документация, налоги — я изучала абсолютно все, что нужно знать для работы", — говорит она.Времени не хватало. Выручала бабушка: сидела с детьми, пока Екатерина училась. Приходилось много заниматься по ночам, когда все спали.Сначала Екатерина запустила кондитерский цех: пекла торты и делала десерты для местных заведений. Затем открыла кофейню."Заказчики ждут большего и тем самым двигают нас вперед. Им хотелось, чтобы было где посидеть за кофе со сладким, обсудить дела", — поясняет она.После декретного отпуска к прежней работе не вернулась."Нет смысла — заказы идут, прибыль есть. А совмещать нереально".Правда, по бизнесу сильно ударила пандемия — клиентов стало меньше. Однако рабочие места удалось сохранить. У Екатерины трудятся кондитеры, повара и бариста, уборщицы, официанты, несколько человек занимаются сайтом и продвижением компании в Сети.Иногда она делает сладости сама — "для души". И, конечно, контролирует сложные заказы, прежде всего свадебные торты."С ними по десять раз все проверяем и перепроверяем. Коробку в руки курьеру не даем: ее переносит в машину и открывает на месте торжества кондитер, — уточняет собеседница. — С собой берет "крем-комплект": крем, шпатели, перчатки. Проверяет, чтобы все было в целости и сохранности".Доставка многоярусного торта — целая спецоперация. Больше четырех "этажей" в багажник не помещается, поэтому остальные слои укладывают в отдельные коробки. А уже на месте собирают: с помощью специального "каркаса" торт сохраняет форму.И таких сложностей много. Но на что не пойдешь ради бизнеса, выросшего из обычного увлечения."Горжусь своими комбинезонами"Анжелика Ефремова из Якутска стала предпринимателем случайно. Когда три года назад родился сын, она поняла, что верхняя одежда для малышей очень дорогая, но некачественная. И сама изготовила комбинезон: пригодилось то, чему научилась у бабушки.Но позже взглянула на это по-другому. Отучилась на швею, начала принимать заказы от знакомых. Создала страницу в инстаграме — продажи пошли вверх. В суровые якутские зимы хорошие комбинезоны и костюмы для младенцев — нарасхват. Даже стартовый капитал не потребовался, вопреки учебникам по бизнесу: брала предоплату, приобретала ткань и выполняла заказ.У нее небольшая команда: две швеи и конструктор, создающий новые лекала. Планирует расширение, чтобы сократить время на заказ с двух до одной недели."Очень надеемся выйти на большой рынок, — добавляет Анжелика. — Уже есть клиенты из других городов, хотя сначала об этом и не мечтала".Не было раньше и мыслей о том, что появится собственное дело, прибыльнее работы риелтором. Да еще и с гибким графиком."У мужа светились глаза"У Анны Бонькиной из Челябинска семейный бизнес. Она продает средства бытовой химии, разработанные супругом."Муж — технолог, занимался химией для пищевой промышленности, молочных, мясных заводов. Потом взялся за средства для стирки, которые хорошо отмывают и при этом не имеют едкого запаха. Изобретение на первых порах не продавалось, хотя его раскручивала целая команда менеджеров. Они не знали, как презентовать продукт покупателям", — вспоминает Анна.Ситуация изменилась, когда она подключилась к делу, припомнив навыки преподавателя экономики в вузе. К тому времени Анна как раз ушла в декрет.Открыла ИП, занимается бухгалтерий, обработкой заказов и продвижением товаров. Этот бизнес — единственный источник доходов семьи. Супруги надеются, что он станет делом всей жизни.
пермь
челябинск
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757245338_0:157:1170:1035_1920x0_80_0_0_2267f93f7e77afa11f01a6315b7836bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, дети, бизнес, работа, пермь, челябинск, республика саха (якутия)
08:00 04.11.2021
 

"Начинала с нуля". Истории женщин, разбогатевших в декрете

© Фото : из личного архива Анжелики ЕфремовойАнжелика за работой
Анжелика за работой - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Фото : из личного архива Анжелики Ефремовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. Некоторые женщины в декретном отпуске открывают для себя новые профессиональные горизонты. Риелторы становятся швеями, айтишницы — кондитерами. Корреспондент РИА Новости поговорила с молодыми матерями, которые рискнули начать новую жизнь и не прогадали.

Семиярусный торт и "крем-комплект"

Екатерина Головина из Перми работала в IT, но всегда увлекалась кондитерским делом: ездила на мастер-классы, училась кулинарным секретам. В 2016-м, забеременев вторым ребенком, занялась этим всерьез.
"Речь не просто о тортиках. СанПиН, оборудование, зонирование, документация, налоги — я изучала абсолютно все, что нужно знать для работы", — говорит она.
© Фото : из личного архива Екатерины ГоловинойЕкатерина Головина
Екатерина Головина - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : из личного архива Екатерины Головиной
Екатерина Головина
Времени не хватало. Выручала бабушка: сидела с детьми, пока Екатерина училась. Приходилось много заниматься по ночам, когда все спали.
Сначала Екатерина запустила кондитерский цех: пекла торты и делала десерты для местных заведений. Затем открыла кофейню.
"Заказчики ждут большего и тем самым двигают нас вперед. Им хотелось, чтобы было где посидеть за кофе со сладким, обсудить дела", — поясняет она.
После декретного отпуска к прежней работе не вернулась.
© Фото : из личного архива Екатерины ГоловинойПроцесс изготовления десертов
Процесс изготовления десертов - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : из личного архива Екатерины Головиной
Процесс изготовления десертов
"Нет смысла — заказы идут, прибыль есть. А совмещать нереально".
Правда, по бизнесу сильно ударила пандемия — клиентов стало меньше. Однако рабочие места удалось сохранить. У Екатерины трудятся кондитеры, повара и бариста, уборщицы, официанты, несколько человек занимаются сайтом и продвижением компании в Сети.
Иногда она делает сладости сама — "для души". И, конечно, контролирует сложные заказы, прежде всего свадебные торты.
"С ними по десять раз все проверяем и перепроверяем. Коробку в руки курьеру не даем: ее переносит в машину и открывает на месте торжества кондитер, — уточняет собеседница. — С собой берет "крем-комплект": крем, шпатели, перчатки. Проверяет, чтобы все было в целости и сохранности".
© Фото : из личного архива Екатерины ГоловинойСвадебный торт
Свадебный торт - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : из личного архива Екатерины Головиной
Свадебный торт
Доставка многоярусного торта — целая спецоперация. Больше четырех "этажей" в багажник не помещается, поэтому остальные слои укладывают в отдельные коробки. А уже на месте собирают: с помощью специального "каркаса" торт сохраняет форму.
И таких сложностей много. Но на что не пойдешь ради бизнеса, выросшего из обычного увлечения.

"Горжусь своими комбинезонами"

Анжелика Ефремова из Якутска стала предпринимателем случайно. Когда три года назад родился сын, она поняла, что верхняя одежда для малышей очень дорогая, но некачественная. И сама изготовила комбинезон: пригодилось то, чему научилась у бабушки.

"Я шила для себя вечерние платья на свадьбу подружек, но особого интереса не испытывала, — признается Анжелика. — Просто в магазинах не находила нужное и не хотела тратиться на наряд, который надену лишь раз".

Но позже взглянула на это по-другому. Отучилась на швею, начала принимать заказы от знакомых. Создала страницу в инстаграме — продажи пошли вверх. В суровые якутские зимы хорошие комбинезоны и костюмы для младенцев — нарасхват. Даже стартовый капитал не потребовался, вопреки учебникам по бизнесу: брала предоплату, приобретала ткань и выполняла заказ.
© Фото : из личного архива Анжелики ЕфремовойАнжелика с ребенком
Анжелика с ребенком - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : из личного архива Анжелики Ефремовой
Анжелика с ребенком
У нее небольшая команда: две швеи и конструктор, создающий новые лекала. Планирует расширение, чтобы сократить время на заказ с двух до одной недели.
"Очень надеемся выйти на большой рынок, — добавляет Анжелика. — Уже есть клиенты из других городов, хотя сначала об этом и не мечтала".
Не было раньше и мыслей о том, что появится собственное дело, прибыльнее работы риелтором. Да еще и с гибким графиком.

"У мужа светились глаза"

У Анны Бонькиной из Челябинска семейный бизнес. Она продает средства бытовой химии, разработанные супругом.
"Муж — технолог, занимался химией для пищевой промышленности, молочных, мясных заводов. Потом взялся за средства для стирки, которые хорошо отмывают и при этом не имеют едкого запаха. Изобретение на первых порах не продавалось, хотя его раскручивала целая команда менеджеров. Они не знали, как презентовать продукт покупателям", — вспоминает Анна.
© Фото : из личного архива Анны БонькинойАнна Бонькина
Анна Бонькина - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : из личного архива Анны Бонькиной
Анна Бонькина
Ситуация изменилась, когда она подключилась к делу, припомнив навыки преподавателя экономики в вузе. К тому времени Анна как раз ушла в декрет.
Открыла ИП, занимается бухгалтерий, обработкой заказов и продвижением товаров. Этот бизнес — единственный источник доходов семьи. Супруги надеются, что он станет делом всей жизни.
 
ОбществоДетиБизнесРаботаПермьЧелябинскРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:07Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
12:06Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
11:56Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
11:54В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
11:53Россиянам напомнили о жизненно важной льготе
11:53В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице
11:49Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания
11:46СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
11:36Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней
11:36Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
11:35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
11:31AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
11:30Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
11:24Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
11:16Володин рассказал об уроке Смутного времени
11:11Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
11:09Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:08В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19
11:07В Москве выявили 6305 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния
Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единстваНовым главой Минобороны Украины стал Алексей РезниковДепутаты устроили в Раде демарш во время выступления ЗеленскогоВ "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубовРоссиянам напомнили о жизненно важной льготеВ Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больницеНовая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собранияСК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под ИркутскомОрганизаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 днейЧемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерстваAstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в ШвейцарииКитай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на ТайваньВ Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океанеВолодин рассказал об уроке Смутного времениЛукашенко получил доработанный вариант обновленной конституцииОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19В Москве выявили 6305 новых случаев заражения коронавирусом