https://ria.ru/20211104/biznes-1757253957.html

"Начинала с нуля". Истории женщин, разбогатевших в декрете

"Начинала с нуля". Истории женщин, разбогатевших в декрете - РИА Новости, 04.11.2021

"Начинала с нуля". Истории женщин, разбогатевших в декрете

Некоторые женщины в декретном отпуске открывают для себя новые профессиональные горизонты. Риелторы становятся швеями, айтишницы — кондитерами. Корреспондент... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T08:00

2021-11-04T08:00

2021-11-04T07:54

общество

дети

бизнес

работа

пермь

челябинск

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. Некоторые женщины в декретном отпуске открывают для себя новые профессиональные горизонты. Риелторы становятся швеями, айтишницы — кондитерами. Корреспондент РИА Новости поговорила с молодыми матерями, которые рискнули начать новую жизнь и не прогадали.Семиярусный торт и "крем-комплект"Екатерина Головина из Перми работала в IT, но всегда увлекалась кондитерским делом: ездила на мастер-классы, училась кулинарным секретам. В 2016-м, забеременев вторым ребенком, занялась этим всерьез."Речь не просто о тортиках. СанПиН, оборудование, зонирование, документация, налоги — я изучала абсолютно все, что нужно знать для работы", — говорит она.Времени не хватало. Выручала бабушка: сидела с детьми, пока Екатерина училась. Приходилось много заниматься по ночам, когда все спали.Сначала Екатерина запустила кондитерский цех: пекла торты и делала десерты для местных заведений. Затем открыла кофейню."Заказчики ждут большего и тем самым двигают нас вперед. Им хотелось, чтобы было где посидеть за кофе со сладким, обсудить дела", — поясняет она.После декретного отпуска к прежней работе не вернулась."Нет смысла — заказы идут, прибыль есть. А совмещать нереально".Правда, по бизнесу сильно ударила пандемия — клиентов стало меньше. Однако рабочие места удалось сохранить. У Екатерины трудятся кондитеры, повара и бариста, уборщицы, официанты, несколько человек занимаются сайтом и продвижением компании в Сети.Иногда она делает сладости сама — "для души". И, конечно, контролирует сложные заказы, прежде всего свадебные торты."С ними по десять раз все проверяем и перепроверяем. Коробку в руки курьеру не даем: ее переносит в машину и открывает на месте торжества кондитер, — уточняет собеседница. — С собой берет "крем-комплект": крем, шпатели, перчатки. Проверяет, чтобы все было в целости и сохранности".Доставка многоярусного торта — целая спецоперация. Больше четырех "этажей" в багажник не помещается, поэтому остальные слои укладывают в отдельные коробки. А уже на месте собирают: с помощью специального "каркаса" торт сохраняет форму.И таких сложностей много. Но на что не пойдешь ради бизнеса, выросшего из обычного увлечения."Горжусь своими комбинезонами"Анжелика Ефремова из Якутска стала предпринимателем случайно. Когда три года назад родился сын, она поняла, что верхняя одежда для малышей очень дорогая, но некачественная. И сама изготовила комбинезон: пригодилось то, чему научилась у бабушки.Но позже взглянула на это по-другому. Отучилась на швею, начала принимать заказы от знакомых. Создала страницу в инстаграме — продажи пошли вверх. В суровые якутские зимы хорошие комбинезоны и костюмы для младенцев — нарасхват. Даже стартовый капитал не потребовался, вопреки учебникам по бизнесу: брала предоплату, приобретала ткань и выполняла заказ.У нее небольшая команда: две швеи и конструктор, создающий новые лекала. Планирует расширение, чтобы сократить время на заказ с двух до одной недели."Очень надеемся выйти на большой рынок, — добавляет Анжелика. — Уже есть клиенты из других городов, хотя сначала об этом и не мечтала".Не было раньше и мыслей о том, что появится собственное дело, прибыльнее работы риелтором. Да еще и с гибким графиком."У мужа светились глаза"У Анны Бонькиной из Челябинска семейный бизнес. Она продает средства бытовой химии, разработанные супругом."Муж — технолог, занимался химией для пищевой промышленности, молочных, мясных заводов. Потом взялся за средства для стирки, которые хорошо отмывают и при этом не имеют едкого запаха. Изобретение на первых порах не продавалось, хотя его раскручивала целая команда менеджеров. Они не знали, как презентовать продукт покупателям", — вспоминает Анна.Ситуация изменилась, когда она подключилась к делу, припомнив навыки преподавателя экономики в вузе. К тому времени Анна как раз ушла в декрет.Открыла ИП, занимается бухгалтерий, обработкой заказов и продвижением товаров. Этот бизнес — единственный источник доходов семьи. Супруги надеются, что он станет делом всей жизни.

пермь

челябинск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, бизнес, работа, пермь, челябинск, республика саха (якутия)