https://ria.ru/20211104/belorussiya-1757726600.html

Путин напомнил о многовековой дружбе России и Белоруссии

Путин напомнил о многовековой дружбе России и Белоруссии - РИА Новости, 04.11.2021

Путин напомнил о многовековой дружбе России и Белоруссии

Россию и Белоруссию связывает многовековая братская дружба, история, а зачастую и семейное родство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T17:56

2021-11-04T17:56

2021-11-04T18:04

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в мире

белоруссия

минск

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россию и Белоруссию связывает многовековая братская дружба, история, а зачастую и семейное родство, заявил президент РФ Владимир Путин."В этом плане у России и Белоруссии много общего. Нас связывают и многовековая братская дружба, духовные и нравственные ценности, а зачастую просто семейное родство. Наши народы всегда помогали друг другу в трудную минуту", - сказал он в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства в формате видеоконференции.По его словам, народы вместе защищали свободу и независимость, плечом к плечу боролись с внешними врагами, рука об руку трудились ради благополучия и процветания."Я не раз говорил и сегодня хочу еще раз повторить, что для России Белоруссия является не просто даже добрым соседом и ближайшим союзником… это по-настоящему братская республика, братский народ. И мы стремимся делать все, чтобы так было всегда", - добавил глава российского государства.

https://ria.ru/20211104/belorussiya-1757726058.html

белоруссия

минск

россия

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в мире, белоруссия, минск, владимир путин, россия