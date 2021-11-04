https://ria.ru/20211104/belorussiya-1757726600.html
Путин напомнил о многовековой дружбе России и Белоруссии
Путин напомнил о многовековой дружбе России и Белоруссии - РИА Новости, 04.11.2021
Путин напомнил о многовековой дружбе России и Белоруссии
Россию и Белоруссию связывает многовековая братская дружба, история, а зачастую и семейное родство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:56
2021-11-04T17:56
2021-11-04T18:04
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минск
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россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россию и Белоруссию связывает многовековая братская дружба, история, а зачастую и семейное родство, заявил президент РФ Владимир Путин."В этом плане у России и Белоруссии много общего. Нас связывают и многовековая братская дружба, духовные и нравственные ценности, а зачастую просто семейное родство. Наши народы всегда помогали друг другу в трудную минуту", - сказал он в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства в формате видеоконференции.По его словам, народы вместе защищали свободу и независимость, плечом к плечу боролись с внешними врагами, рука об руку трудились ради благополучия и процветания."Я не раз говорил и сегодня хочу еще раз повторить, что для России Белоруссия является не просто даже добрым соседом и ближайшим союзником… это по-настоящему братская республика, братский народ. И мы стремимся делать все, чтобы так было всегда", - добавил глава российского государства.
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в мире, белоруссия, минск, владимир путин, россия
17:56 04.11.2021 (обновлено: 18:04 04.11.2021)
Путин напомнил о многовековой дружбе России и Белоруссии
Путин напомнил о многовековой дружбе с Белоруссией и назвал белорусов братским народом
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Россию и Белоруссию
связывает многовековая братская дружба, история, а зачастую и семейное родство, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"В этом плане у России и Белоруссии много общего. Нас связывают и многовековая братская дружба, духовные и нравственные ценности, а зачастую просто семейное родство. Наши народы всегда помогали друг другу в трудную минуту", - сказал он в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства в формате видеоконференции.
По его словам, народы вместе защищали свободу и независимость, плечом к плечу боролись с внешними врагами, рука об руку трудились ради благополучия и процветания.
"Я не раз говорил и сегодня хочу еще раз повторить, что для России Белоруссия является не просто даже добрым соседом и ближайшим союзником… это по-настоящему братская республика, братский народ. И мы стремимся делать все, чтобы так было всегда", - добавил глава российского государства.